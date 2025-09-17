Honda CR-V ‘đè bẹp’ Sealion 6, Camry, Corolla Cross và Civic, nhưng chưa chắc thắng giải ‘Xe hybrid của năm’

Giải thưởng Car Choice Awards 2025 đang trong giai đoạn sôi động với nhiều hạng mục hấp dẫn. Trong đó, hạng mục “Xe Hybrid của năm” được dành cho những mẫu hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường nhưng đảm bảo sự thuận lợi khi đi đường dài.

Và sau khoảng 1 tuần mở cổng bình chọn trực tuyến, Honda CR-V e:HEV RS đã vươn lên vị trí đứng đầu của hạng mục "Xe Hybrid của năm" với hơn 10.500 phiếu bầu (tính đến thời điểm viết bài).

Con số trên bỏ xa những cái tên khác trong hạng mục này bao gồm BYD Sealion 6 (4.504 vote), Toyota Corolla Cross HEV (4.412 vote), Toyota Camry HEV (4.375 vote) và Honda Civic e:HEV RS (3.851 vote).

Tuy vậy, đây mới chỉ là kết quả sau một tuần bình chọn. Để xác định mẫu xe chiến thắng cuối cùng ở từng hạng mục, Ban tổ chức sẽ cộng điểm từ hai nguồn: bình chọn của người dùng (30%) và đánh giá của Hội đồng thẩm định chuyên môn (70%). Kết quả chính thức sẽ được công bố tại đêm gala trao giải Car Choice Awards vào tối 3/10.

Vận hành tiết kiệm nhiên liệu

Honda CR-V e:HEV RS sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, nhưng tổng công suất kết hợp tối đa nhỉnh hơn khi đạt 204 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ đạt trung bình 4,5 lít - 5 lít/100km tùy thuộc vào điều kiện di chuyển. Trong khi đó bản thuần xăng của Honda CR-V có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình từ 7 lít - 10 lít/100km di chuyển.

Chưa hết, sự chuyển giao giữa động cơ xăng và điện của Honda CR-V e:HEV RS được đánh giá mượt mà, thậm chí khó có thể nhận ra nếu chỉ di chuyển trong phố. Khả năng tăng tốc tức thì, vô lăng chân thật và chính xác thường thấy trên các mẫu xe Honda là điều không thể bỏ qua khi nhắc tới CR-V.

Trang bị phong phú

Ngoại thất của Honda CR-V e:HEV RS được trang bị đèn pha LED toàn phàn, với cụm đèn chiếu sáng thấu kính dạng ma trận, có thể “cắt” vùng sáng để tránh gây chói mắt xe ngược chiều. Hãng xe Nhật Bản còn trang bị cho xe đủ cảm biến trước/sau, camera 360 độ, camera điểm mù LaneWatch, cốp điện, cảm biến áp suất lốp,...

Bên trong cabin, những trang bị nổi bật có trên Honda CR-V e:HEV RS bao gồm đồng hồ tốc độ 12,3 inch có thể tùy biến nhiều giao diện và thông tin, màn hình trung tâm 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 12 loa Bose, ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời, hệ thống chống ồn chủ động,....

Có thể nói, Honda Việt Nam đã chiều chuộng người dùng hơn khi mang về một phiên bản gần như “full option”.