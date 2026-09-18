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Vết nứt trên đồi kéo dài 300m, 78 hộ dân ở Lâm Đồng phải di dời

NGUYÊN GIÁP
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Một quả đồi ở xã Quảng Sơn xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 300m và có thể mở rộng ảnh hưởng đến khu dân cư tại đây, khiến 78 hộ dân phải di dời.

Tối 17/9, ông Đoàn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn ( Lâm Đồng ), cho biết địa phương đã di dời 78 hộ dân với khoảng 450 nhân khẩu tại thôn Đắk Snao sau khi phát hiện một vết nứt kéo dài khoảng 300m tại khu đồi gần nơi các hộ dân đang sinh sống.

Vết nứt đất 300m khiến 78 hộ dân ở Lâm Đồng phải di dời khẩn cấp - Ảnh 1.

Vết nứt kéo dài khoảng 300m xuất hiện ở xã Quảng Sơn khiến 78 hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn, hiện tượng nứt đồi xuất hiện sau thời gian mưa lớn kéo dài từ ngày 31/8 đến 14/9.

Đến ngày 17/9, khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 4 ha, độ sâu sụt lún trung bình khoảng 20cm. Vết nứt kéo dài khoảng 300m dọc theo sườn đồi và khu dân cư, rộng từ 6-17cm và có xu hướng tiếp tục mở rộng.

Vết nứt đất 300m khiến 78 hộ dân ở Lâm Đồng phải di dời khẩn cấp - Ảnh 2.

Đất đá từ vết nứt trên đồi đổ vào nhà dân.

Tình trạng sụt lún đã ảnh hưởng đến nhà ở và đất sản xuất của người dân. Riêng tại nhà ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao và ông Chá A Tinh xuất hiện các vết nứt giữa nền nhà và vách tường.

Vết nứt đất 300m khiến 78 hộ dân ở Lâm Đồng phải di dời khẩn cấp - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn dựng láng trại để người dân trú tạm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn phối hợp với các lực lượng, trong đó có Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn, tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Vết nứt đất 300m khiến 78 hộ dân ở Lâm Đồng phải di dời khẩn cấp - Ảnh 4.

Vườn tược của người dân bị ảnh hưởng do nứt đất.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn đã căng dây, rào chắn toàn bộ khu vực có vết nứt, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí cán bộ, dân quân trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến.

Vết nứt đất 300m khiến 78 hộ dân ở Lâm Đồng phải di dời khẩn cấp - Ảnh 5.

Người dân được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn.

“Địa phương đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không quay trở lại nhà cũ khi trời còn mưa. Hiện cả 78 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt. Địa phương cũng bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực sạt lở để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố” - ông Phương cho hay.

Tags

Lâm Đồng

sạt lở

sụt lún

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