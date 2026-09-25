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Vết nứt dài 50m lan rộng gần nửa mặt đường trên đèo Mimosa ở Đà Lạt

NGUYÊN GIÁP
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Một vết nứt lớn dài 50m trên đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện và lệch về phía taluy âm khiến giao thông trên đoạn đèo gặp trở ngại.

Ngày 25/9, tại Km 227+100 đèo Mimosa Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ) xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, lệch về phía taluy âm. Phần mép đường nằm trong đoạn đường có vết nứt đã lún xuống khoảng 10cm.

Vết nứt đèo Mimosa dài 50m gây khó khăn cho giao thông tại Đà Lạt - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo, rào chắn để cảnh báo các phương tiện qua lại trên đèo Mimosa sau khi xuất hiện vết nứt dài 50m.

Tại hiện trường, vết nứt có độ rộng chiếm gần một nửa mặt đường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng đã có mặt khảo sát thực tế khu vực sạt lở , sụt lún. Hiện tại, cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo để xe cộ chú ý khi đi qua khu vực này.

Vị trí nứt cách cầu Xuân Hương khoảng 500m. Đây là cây cầu cạn bắc qua điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa trong đợt mưa bão tháng 11/2025.

Vết nứt đèo Mimosa dài 50m gây khó khăn cho giao thông tại Đà Lạt - Ảnh 2.

Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ mở rộng đường đèo Mimosa về phía taluy dương để đảm bảo thông thoáng cho các phương tiện đi lại.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, để tiện cho các phương tiện đi lại, cơ quan chức năng sẽ mở thêm đường phụ ở phía taluy dương.

Đèo Mimosa là tuyến chạy song song với đèo Prenn, dùng chung cho mọi loại xe. Nhưng xe tải chiếm phần lớn, do đèo Prenn cấm xe tải.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 22/9, ông Bùi Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây sạt lở tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng tại địa phương.

Theo ông Giang, từ đêm 17/9 đến ngày 20/9, trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở tại tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng, thuộc thôn Lộc Đức 10.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Lâm 2, vị trí sạt lở cách đập tràn hồ chứa nước Đắk Lông Thượng khoảng 1,2km.

Tại hiện trường, tuyến đường xuất hiện vết nứt, sụt lún và sạt lở nền mặt đường. Đoạn sạt lở dài khoảng 200m, bề rộng vết nứt khoảng 0,2m, độ sâu từ 0,2-1,2m.

Vết nứt và sạt lở còn kéo dài về phía sườn đồi khoảng 600m và có nguy cơ tiếp tục sạt trượt nếu mưa lớn kéo dài.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân có thể do mưa lớn kéo dài tạo dòng chảy xiết, gây xói mòn chân đất và làm trượt kết cấu nền đường. Khu vực sạt lở là tuyến đường vào khu sản xuất, bên trong không có nhà dân. Hiện tại, mực nước hồ Đắk Lông Thượng ở mức thấp nên sự cố chưa ảnh hưởng đến an toàn đập.

Phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã phối hợp với Trạm Quản lý khai thác thủy lợi Bảo Lâm và UBND xã Bảo Lâm 2 kiểm tra thực địa, ghi nhận hiện trạng.

Lực lượng chức năng đã giăng dây, cắm biển cảnh báo tại hai đầu đoạn sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. UBND xã Bảo Lâm 2 cũng rà soát các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết.

Công an đề nghị hơn 300 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

đèo Mimosa

Đà Lạt

Lâm Đồng

sạt lở

mưa lớn

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