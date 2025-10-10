Tiêu điểm

Chính phủ Venezuela vừa gửi yêu cầu lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị tổ chức họp khẩn cấp để thảo luận về các "mối đe dọa ngày càng gia tăng" từ phía Mỹ, AFP đưa tin.

Bối cảnh

Mỹ hiện đang triển khai tàu chiến, cùng tiêm kích F-35 tới vùng biển Caribbean và Puerto Rico để chống buôn ma túy. Tới nay, quân đội Mỹ đã tiến hành 4 đợt không kích nhằm vào các tàu nhỏ ngoài khơi Venezuela mà lực lượng này cáo buộc là đang vận chuyển ma túy tới Mỹ - khiến 21 người thiệt mạng.

Họ nói gì - nghĩ gì

Venezuela muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc — nơi Mỹ là một thành viên thường trực có quyền phủ quyết — thảo luận về vấn đề này và "đưa ra các khuyến nghị nhằm ngăn chặn bất kỳ kế hoạch gây hấn nào" từ phía Washington.

Các nhà ngoại giao nói với AFP rằng yêu cầu họp của Venezuela đã nhận được sự ủng hộ từ Nga và Trung Quốc. Sự kiện dự kiến diễn ra vào 15h00 chiều 10/10.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang trong "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy và coi đây là cơ sở pháp lý cho các cuộc không kích mà nước này thực hiện ở Caribe.

Đáng chú ý

Theo AFP, Washington coi Venezuela là trọng điểm trong chiến dịch chống ma túy mặc dù phần lớn ma túy bất hợp pháp vào Mỹ có nguồn gốc hoặc trung chuyển qua Mexico.

Hàng ngàn người dân Venezuela đã gia nhập lực lượng dân quân theo lời kêu gọi của ông Maduro để tăng cường phòng thủ quốc gia.