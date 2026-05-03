Venezuela vừa đón tin vui cùng lúc từ Mỹ, Ấn Độ và châu Âu

Ảnh minh họa

Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Venezuela trong tháng 4 ghi nhận mức tăng mạnh, đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2018, trong bối cảnh nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và châu Âu gia tăng.

Theo dữ liệu vận chuyển và tài liệu từ công ty dầu khí quốc gia PDVSA, tổng lượng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Venezuela trong tháng 4 đạt trung bình 1,23 triệu thùng/ngày, tăng 14% so với mức 1,08 triệu thùng/ngày của tháng 3. Đây là mức xuất khẩu hàng tháng cao nhất trong hơn bảy năm.

Hoạt động xuất khẩu sôi động hơn được phản ánh qua số lượng tàu vận chuyển, với 66 tàu rời vùng biển Venezuela trong tháng 4, tăng so với 61 tàu của tháng trước. Động lực chính đến từ việc gia tăng các lô hàng sang Mỹ, Ấn Độ và thị trường châu Âu.

Đà phục hồi xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh Venezuela đẩy mạnh tiêu thụ lượng dầu tồn kho và từng bước khôi phục sản lượng khai thác trong những tháng gần đây. Những thay đổi về địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng khi các điều kiện thương mại được cải thiện.

Cụ thể, sau diễn biến Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào tháng 1, một thỏa thuận cung ứng quan trọng đã được thiết lập giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Venezuela do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đại diện. Thỏa thuận này, cùng với các giấy phép từ Mỹ nhằm nới lỏng trừng phạt, đã tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela được nối lại mạnh mẽ.

Nhờ đó, các đối tác liên doanh và công ty thương mại của PDVSA, bao gồm những tên tuổi lớn như Vitol và Trafigura, đã tăng cường nhận hàng để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Việc xuất khẩu dầu phục hồi lên mức cao nhất kể từ trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt vào ngành năng lượng Venezuela cho thấy quốc gia Nam Mỹ này đang dần lấy lại vị thế trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong bối cảnh nguồn cung thế giới vẫn chịu nhiều biến động.

Hiện nay, nhiều tập đoàn dầu khí lớn từ châu Âu và Mỹ đang tăng tốc trở lại Venezuela nhằm tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực dầu khí, trong bối cảnh môi trường đầu tư dần cải thiện.

Theo Wall Street Journal, các công ty Mỹ như ExxonMobil và ConocoPhillips đã cử đội ngũ kỹ thuật tới Venezuela và làm việc với giới chức nước này để đánh giá cơ hội đầu tư.

Ở châu Âu, Eni (Ý) và Repsol (Tây Ban Nha) cho biết sẽ tăng sản lượng khí tại mỏ Cardon IV – dự án liên doanh trọng điểm tại Venezuela. Trong khi đó, BP (Anh) đã ký biên bản ghi nhớ với phía Venezuela, mở ra các khả năng hợp tác trong thăm dò và phát triển khí đốt, đặc biệt tại các khu vực ngoài khơi.

Động thái của các tập đoàn năng lượng cho thấy Venezuela đang dần lấy lại sức hút với dòng vốn quốc tế, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt và thiếu đầu tư.