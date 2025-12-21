Tàu hàng cỡ lớn neo đậu tại cảng ở La Guaira, Venezuela.

Theo RIA, mỗi chiếc tàu này chở khoảng 1,9 triệu thùng dầu thô. Đây là hai tàu lớn thứ hai và thứ ba rời cảng kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu của Venezuela tuần trước.

Không giống như các tàu chở dầu bị bắt giữ trước đó, những tàu này không nằm trong diện trừng phạt trực tiếp của Bộ Tài chính Mỹ.

Washington nhấn mạnh rằng mục đích của lệnh phong tỏa do Tổng thống Donald Trump công bố là để ngăn chặn các tàu bị trừng phạt rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Venezuela.

Một nguồn tin cho biết các thủy thủ đoàn dự định tắt thiết bị định vị sau khi rời cảng Jose để tránh bị theo dõi trên đường đến châu Á. TankerTrackers.com, sử dụng hình ảnh vệ tinh, đã xác nhận việc một trong những tàu chở dầu rời bến vào ngày 16 và 17 tháng 12.

Những biện pháp này phản ánh nỗ lực của Caracas nhằm duy trì xuất khẩu năng lượng bất chấp áp lực từ Mỹ trong khi Bắc Kinh vẫn là người mua dầu chính của Venezuela.

Để đảm bảo an toàn cho những con tàu này, Venezuela được cho là đã triển khai hải quân hộ tống. Một quan chức Mỹ xác nhận Washington đã nắm được thông tin và đang xem xét phương án hành động.

Động thái của Venezuela diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 tháng 12 ra lệnh "phong tỏa" tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Quyết định này nhắm vào nguồn doanh thu chính của Venezuela, nhằm gia tăng áp lực với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) ngày 17 tháng 12 thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ, khẳng định xuất khẩu dầu của nước này không bị ảnh hưởng và các tàu chở dầu liên quan tới hoạt động của PDVSA "vẫn tiếp tục di chuyển một cách an toàn".

Samir Madani, người đồng sáng lập nền tảng theo dõi và phân tích hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu TankerTrackers, cho biết khoảng 40% số tàu vận chuyển dầu thô của Venezuela những năm gần đây nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Hơn 30 tàu như vậy hoạt động ở Venezuela đầu tháng này và được cho là từng vận chuyển dầu từ quốc gia bị Mỹ trừng phạt.

Ông Trump tuyên bố "phong tỏa" khu vực xung quanh Venezuela đã khiến quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc bất ngờ, do lực lượng hải quân một quốc gia tham gia phong tỏa sẽ được coi là hành động chiến tranh. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh chỉ muốn ngăn chặn các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt.

Tính đến ngày 17 tháng 12, nội bộ chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa xác định liệu quân đội Mỹ sẽ dẫn đầu nỗ lực này hay các cơ quan hành pháp và lực lượng tuần duyên thuộc Bộ An ninh Nội địa sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo, trong khi Bộ Chiến tranh chỉ đóng vai trò hỗ trợ.