HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Venezuela quyết tâm lấy lại 31 tấn vàng từ ngân hàng Anh

Minh Hạnh
|

Chủ tịch Quốc hội Venezuela - Jorge Rodriguez - cho biết, chính quyền nước này có kế hoạch tập trung vào các nỗ lực tái thiết và thu hồi số vàng dự trữ trị giá ước tính 4 tỷ USD đang được lưu giữ tại các hầm ngầm của Ngân hàng Trung ương Anh.

Theo ông Rodriguez, chính phủ và các nghị sĩ đã thống nhất tập trung vào các dự án tái thiết nhà ở, khôi phục năng lực y tế và hệ thống cung cấp điện, dọn dẹp đống đổ nát sau thiên tai; đồng thời "tập trung nỗ lực thúc đẩy việc thu hồi các tài sản quốc tế của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh".

Ngân hàng Trung ương Anh từ lâu đã từ chối giải phóng khoảng 31 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ trong kho của ngân hàng này, do không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Venezuela tiền nhiệm.

Số vàng này là tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý kéo dài tại các tòa án Anh, bất chấp yêu cầu từ Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez gửi tới Vua Charles của Anh.

Quốc gia Nam Mỹ này đã hứng chịu hai trận động đất tàn khốc vào cuối tháng 6, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Ngân hàng Trung ương Venezuela cho biết, các trận động đất đã góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát lên mức 19,9% trong tháng 7, cao hơn so với 13,8% của tháng trước đó, do thảm họa này gây gián đoạn quá trình phân phối hàng hóa. Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát sẽ giảm trong tháng 8.

Campuchia sắp 'thoát nghèo' nhưng ưu đãi cũng sẽ mất, vốn Trung Quốc áp đảo: Phnom Penh phải tính sao?


Tags

venezuela

Anh

vàng

động đất

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại