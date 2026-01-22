Venezuela lần đầu lên tiếng về khoản tiền nửa tỷ USD

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Caracas, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez xác nhận nước này đã nhận được 300 triệu USD trong tổng số 500 triệu USD từ thương vụ bán dầu thô cho Mỹ - khoản thu đầu tiên kể từ sau khi Washington kiểm soát và tổ chức bán dầu Venezuela hồi đầu tháng 1/2026.

Theo bà Rodriguez, số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ đồng bolivar, đồng nội tệ vốn đã chịu áp lực mất giá kéo dài nhiều năm do lạm phát cao, khủng hoảng kinh tế và các biện pháp trừng phạt quốc tế. Nguồn vốn từ dầu mỏ sẽ được đưa vào thị trường ngoại hối nhằm “ổn định tỷ giá, bảo vệ thu nhập và sức mua của người lao động”.

Trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của Venezuela ở mức thấp, việc có thêm 300 triệu USD được xem là liều thuốc tài chính quan trọng trong ngắn hạn, giúp chính phủ tạm thời giảm áp lực lên tỷ giá và hệ thống thanh toán nội địa. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng tác động tích cực này có thể chỉ mang tính tạm thời nếu không đi kèm cải cách cơ cấu sâu rộng.

Chi tiết thương vụ bán dầu chưa được công bố đầy đủ, song theo các nguồn tin quốc tế, dầu thô Venezuela đã được chào bán với mức chiết khấu so với dầu cùng loại từ các quốc gia khác. Điều này phản ánh thực tế rằng dầu Venezuela - chủ yếu là dầu siêu nặng - vừa khó khai thác, vừa chịu rủi ro chính trị và pháp lý cao.

Trong nhiều năm qua, ngành dầu khí Venezuela bị suy yếu nghiêm trọng do thiếu đầu tư, quản lý kém hiệu quả và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Sản lượng dầu từng đạt hơn 3 triệu thùng/ngày nay đã giảm mạnh, khiến nguồn thu ngân sách - vốn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ - lao dốc.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỷ thùng, chiếm gần 17 % tổng trữ lượng toàn cầu và vượt cả Saudi Arabia – đứng thứ hai với khoảng 267 tỷ thùng. Dữ liệu này được Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tổng hợp cho thấy vị thế của Venezuela về mặt tài nguyên dầu mỏ.

Khu vực trọng điểm là vành đai dầu Orinoco ở miền trung, nơi chứa phần lớn trữ lượng siêu nặng (heavy and extra-heavy crude) – loại dầu có độ nhớt cao, chứa lưu huỳnh và tạp chất nặng, đòi hỏi công nghệ pha loãng và nâng cấp phức tạp để phù hợp với các nhà máy lọc dầu hiện đại, theo BloombergNEF.

Trong quá khứ, ngành dầu mỏ từng là xương sống của nền kinh tế Venezuela. Thập niên 1970, nước này sản xuất tới 3,5 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 7 % sản lượng toàn cầu, và là một trong những nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, sản lượng thực tế chỉ còn khoảng 0,8–1,1 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 1 % tổng sản lượng toàn cầu hiện nay.

Tình trạng sản xuất sụt giảm sâu là kết quả của nhiều yếu tố: hạ tầng ngành dầu xuống cấp sau nhiều năm thiếu đầu tư, công nghệ lạc hậu, trừng phạt quốc tế và quản trị kém. Theo báo cáo của Financial Times, cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela đang “đổ nát”, với bể chứa rỉ sét, đường ống hỏng và các nhà máy lọc hoạt động kém hiệu quả khiến năng lực khai thác không thể đạt mức tiềm năng.