Venezuela đã chuyển 127 tấn vàng ra khỏi đất nước

Theo trang tin châu Âu euronews.com ngày 7/1, trong giai đoạn khủng hoảng nợ công tồi tệ nhất, Venezuela đã thực hiện một chiến dịch chuyển dịch tài sản khổng lồ: vận chuyển 127 tấn vàng dự trữ sang Thụy Sĩ. Đây không đơn thuần là hoạt động thương mại, mà là một nỗ lực "sinh tồn" tài chính của Caracas nhằm tìm kiếm tiền mặt và cứu vãn nền kinh tế nguy cơ phá sản.

Trong vòng 5 năm, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã âm thầm vận chuyển bằng đường hàng không tổng cộng 127 tấn vàng sang Thụy Sĩ. Dữ liệu hải quan cho thấy giá trị của số kim loại quý này lên tới gần 4,7 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 5,05 tỷ euro).

Tại thời điểm đó, khi các nguồn tài trợ quốc tế thông thường bị cắt đứt và ngoại tệ cạn kiệt, những thỏi vàng trong kho dự trữ quốc gia trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho nền kinh tế Venezuela.

Việc lựa chọn Thụy Sĩ làm điểm đến không phải là ngẫu nhiên. Quốc gia này không chỉ là trung tâm tài chính bảo mật tốt mà còn sở hữu hạ tầng tinh luyện vàng hàng đầu thế giới với các tập đoàn như Valcambi, PAMP và Argor-Heraeus.

Về tiêu chuẩn "Giao hàng Tốt" (Good Delivery), vàng dự trữ của Venezuela thường ở dạng thô hoặc không đủ tiêu chuẩn giao dịch quốc tế. Các nhà máy tại Thụy Sĩ sẽ nấu chảy, đúc lại và cấp chứng nhận để biến chúng thành những thỏi vàng đạt chuẩn toàn cầu.

Về tiền tệ hóa tài sản: Sau khi được tinh luyện, số vàng này dễ dàng được bán ra thị trường hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay và tái cấp vốn nợ.

Về truyền thống bảo mật: Thụy Sĩ vốn có truyền thống giữ kín thông tin tài chính, giúp Caracas thực hiện các giao dịch mà không bị chú ý quá nhiều bởi cộng đồng quốc tế trong thời gian đầu.

Trong khi đó, Vương quốc Anh cho biết rằng hàng tấn vàng của Venezuela vẫn sẽ bị giữ tại Ngân hàng Anh, bất chấp vụ bắt giữ ông Nicolás Maduro và việc bổ nhiệm Tổng thống tạm quyền Delcy Rodríguez.

Phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 5 tháng 1, Ngoại trưởng Yvette Cooper cho rằng vì Vương quốc Anh không công nhận chính quyền hiện tại nên số vàng thỏi này khó có thể được giải phóng.

Số vàng này, một phần trong dự trữ của ngân hàng trung ương Venezuela, đã bị đóng băng từ năm 2020 do những tranh chấp về quyền hợp pháp trong việc tiếp cận số vàng này.

"Vì vậy, vàng vẫn ở nguyên vị trí của nó", Fox News dẫn lời Rhona O'Connell, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường khu vực EMEA và châu Á tại StoneX, cho biết.



