Diễn biến mới nhất vụ 120 tấn thịt heo bệnh ở Công ty Đồ hộp Hạ Long

Mới đây, những thông tin xoay quanh vụ 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả Châu Phi được tuồn vào Công ty Đồ hộp Hạ Long đang thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Theo báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ số thịt heo bệnh này.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP. Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm nào. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Cũng từ đây, các thông tin xoay quanh Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) được nhiều người tìm kiếm. Bởi đây vốn là một doanh nghiệp lớn, hoạt động lâu năm trên thị trường và được rất nhiều người sử dụng sản phẩm trước đây.

Theo ghi nhận của phóng viên tại TP HCM, một số siêu thị như Go!, MM Mega Market... đã gỡ sản phẩm của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trên kệ hàng . Cạnh đó, một số siêu thị thuộc Coop Mart cũng không thấy sản phẩm của công ty này.

Các thông tin được đăng tải trên website chính của công ty, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn từng nhận giải thưởng "Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Không chỉ bán các mặt hàng quen thuộc, được nhiều người sử dụng ở trong nước, Đồ hộp Hạ Long còn xuất khẩu sang nước ngoài.

Halong Canfoco đang sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm gồm: thịt hộp, cá hộp, rau quả hộp; xúc xích tiệt trùng và xúc xích đông lạnh; chả giò và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh.

Hiện các sản phẩm của doanh nghiệp này bày bán rộng rãi ở phạm vi toàn quốc, từ kệ siêu thị đến các tạp hóa...

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 179,6 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Song vốn hàng bán của hãng giảm mạnh -20%, còn 126 tỷ đồng.

Bởi vậy, lợi nhuận gộp trong kỳ này đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 13%. Sau khi trừ mọi chi phí, lãi ròng của công ty này ở mức 7,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 486,9 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.