Vén màn SUV điện 6 chỗ mới của Lexus

Trường Vũ
|

Sau một thời gian ấp ủ, Lexus vừa chính trình làng mẫu TZ hoàn toàn mới – SUV thuần điện 3 hàng ghế với cấu hình 6 chỗ ngồi.

Lexus TZ là mẫu ô tô điện đầu tiên có 3 hàng ghế của thương hiệu xe sang Nhật Bản . Đây cũng được coi là phiên bản chạy điện của mẫu Lexus TX bán tại Mỹ.

Xe có vóc dáng tương đồng Toyota Highlander EV nhưng nổi bật hơn với phần đầu xe phẳng, các đường nét sắc sảo và phong cách hiện đại. Tổng thể xe gợi liên tưởng đến một phiên bản Lexus RZ cỡ lớn kết hợp một số chi tiết tạo hình từ Toyota RAV4.

So với Toyota Highlander EV, Lexus TZ có chung hệ thống cửa nhưng thiết kế phía trước và phía sau khác biệt. Khoang nội thất sang trọng hơn, tập trung vào giảm tiếng ồn được Lexus mô tả là khoang cabin “yên tĩnh nhất phân khúc”.

Mẫu SUV điện này có chiều dài tổng thể 5.100 mm cùng trục cơ sở dài 3.050 mm, mang lại không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế. Bên trong cabin được bố trí cấu hình 6 ghế, ghế thương gia độc lập ở hàng hai, bên cạnh hệ thống đèn viền nội thất kết hợp các chi tiết ốp tre.

Các trang bị nổi bật nổi gồm dàn loa Mark Levinson 21 loa, cửa hít và đệm đỡ chân chỉnh điện, hai hàng ghế đầu có sưởi/thông gió, hàng ghế thứ hai và ba gập điện cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý dung tích tiêu chuẩn 290 lít và có thể mở rộng lên 2.017 lít khi gập hai hàng ghế sau.

Lexus TZ được phát triển dựa trên phiên bản cải tiến của kiến trúc GA-K, tương tự như trên mẫu sedan Lexus ES hybrid và điện thế hệ mới.

Về sức mạnh, Lexus TZ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AWD với hai mô-tơ điện cho công suất 403 mã lực. Mô-men xoắn của mô-tơ trước và sau đều đạt 269 Nm.

Xe cũng hỗ trợ công nghệ cấp điện ngược V2L và có khả năng kéo tải tới 1.500 kg, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Tại Mỹ, xe sẽ được cung cấp với hai tùy chọn pin lithium-ion 76,96 kWh hoặc 95,82 kWh. Trong đó tùy chọn 95,82 kWh được liệt kê trong thông số kỹ thuật toàn cầu, cho phạm vi hoạt động theo 530 km/lần sạc theo chuẩn WLTP châu Âu.

Xe có tùy chọn hệ thống lái bánh sau để giảm bán kính quay đầu, đồng thời bổ sung chế độ lái “Rear Comfort” nhằm tăng sự êm ái cho hành khách phía sau.

Ở thị trường quốc tế, Lexus TZ sẽ cạnh tranh với Volvo EX90 và Cadillac Vistiq cùng với Kia EV9 và Hyundai Ioniq 9. Giá bán dự kiến được công bố gần thời điểm mở bán chính thức vào đầu năm 2027.

Thông tin mới về giấy phép lái xe mà tất cả người dân cần biết
