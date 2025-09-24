Vectis – siêu drone tàng hình mở ra kỷ nguyên chiến tranh trên không mới

(Ảnh: Lockheed Martin Skunk Works)

Theo Lockheed Martin, Vectis hội tụ chuyên môn nhiều thập kỷ trong phát triển chiến đấu cơ, công nghệ tự chủ và kiến trúc nhiệm vụ mở.

OJ Sanchez, phó chủ tịch kiêm tổng quản lý Phòng dự án tiên tiến Skunk Works, nhấn mạnh: “Vectis là kết tinh của tích hợp hệ thống phức tạp, phát triển chiến đấu cơ tiên tiến và tự chủ. Chúng tôi không chỉ xây dựng một nền tảng mới mà tạo ra một mô hình quyền lực trên không dựa trên drone nhanh nhẹn, tùy biến và chi phí hợp lý.”

Vectis được thiết kế tích hợp liền mạch với các máy bay thế hệ thứ 5 và nền tảng tương lai trong chương trình “Family of Systems” của Không quân Mỹ. Máy bay này có thể đảm nhiệm nhiều vai trò: tấn công chính xác, trinh sát-tình báo (ISR), tác chiến điện tử và đối không.

Nó có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp với chiến đấu cơ có người lái như F-35, đồng thời được trang bị thời gian bay kéo dài để phục vụ tại các khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, châu Âu và Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Vectis khai thác công nghệ tàng hình, vật liệu tiên tiến và tích hợp hệ thống nhằm tối ưu khả năng sống sót trong môi trường cạnh tranh cao.

Yếu tố chi phí cũng được chú trọng nhờ các phương pháp sản xuất tiên tiến và kỹ thuật số, giúp đạt mục tiêu chi phí tham vọng và tránh ràng buộc nhà cung cấp.

Kiến trúc hệ thống căn chỉnh theo tiêu chuẩn chính phủ, bảo đảm khả năng tương tác với mạng lưới chỉ huy hiện có và tương lai.

Lockheed Martin xác nhận Vectis đang trong giai đoạn phát triển tích cực, với linh kiện đã được đặt mua và đội ngũ đang triển khai thiết kế, chế tạo, thử nghiệm. Skunk Works cam kết vốn và nhân lực nội bộ để bảo đảm tiến độ nhanh, với mục tiêu “thiết kế, chế tạo và bay trong 2 năm.”

Sự ra mắt Vectis diễn ra khi Lầu Năm Góc tiếp tục xác định yêu cầu cho chương trình Collaborative Combat Aircraft và các sáng kiến không quân thế hệ mới. Lockheed Martin cho biết Vectis sẽ phù hợp với sắp xếp và phát triển lực lượng chiến đấu đang phát triển, giúp Mỹ và đồng minh giữ ưu thế trên không.

Skunk Works, đơn vị từng phát triển U-2, SR-71, F-117 và F-22, hiện mở rộng đổi mới vào lĩnh vực CCA.

Theo công ty, Vectis thể hiện “khả năng sống sót dẫn đầu phân khúc trong gói đa nhiệm nhanh nhẹn,” trực tiếp đối phó thách thức từ đối thủ, đồng thời phản ánh cam kết cung cấp drone chiến đấu sống sót cao, linh hoạt và tiết kiệm cho thập kỷ tới.