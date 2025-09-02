VEC 'gây sốt' với tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp sau 3 ngày mở cửa

Chỉ trong 3 ngày (28/8-30/8), Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội) đã hút gần 1 triệu lượt khách. Từ không gian rộng rãi, khoáng đạt hiếm thấy đến hạ tầng đồng bộ, tiện ích công nghệ, giải trí có 1-0-2, dịch vụ ẩm thực đa dạng, nơi đây đang biến mỗi bước chân của du khách đều trở thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Với quy mô hơn 1,18 triệu lượt khách chỉ trong 3 ngày đầu tiên (đặc biệt riêng trong ngày thứ 3 là hơn 65 vạn khách), triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã trở thành sự kiện có lượng khách tham quan đông kỷ lục nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Mỗi ngày, Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại VEC đón hàng trăm ngàn lượt khách đổ về. Không gian triển lãm cả trong nhà và ngoài trời, với tổng diện tích gần 260.000m2 được thiết kế hiện đại, tiện ích đa dạng khiến du khách không khỏi choáng ngợp, thích thú.

Với nhiều du khách, ấn tượng đầu tiên tại VEC chính là bãi đỗ xe được phân thành 5 khu khoa học, tổng diện tích 18ha, quy mô 10.000 chỗ. Khách đi xe điện còn được sạc pin miễn phí ngay tại bãi.

“Mình đi xe điện tới, vừa được sạc free vừa có nhân viên chỉ dẫn tận tình. Dù trên đường có hơi tắc một chút nhưng đến nơi mọi thứ rất thuận tiện nên mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Cả nhà ngay lập tức khởi động hành trình khám phá đã lên lịch từ trước”, anh Quang Minh (38 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

VEC cùng Ban tổ chức Triển lãm bố trí 12 quầy thông tin trong nhà lẫn ngoài trời để đón tiếp du khách từ mọi miền Tổ quốc và khách quốc tế. Gần 2.000 lễ tân và tình nguyện viên túc trực 24/7, sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hướng dẫn chi tiết, giúp mỗi bước trải nghiệm của du khách tại VEC đều dễ dàng, thú vị hơn bao giờ hết.

Để giúp du khách di chuyển dễ dàng tới các không gian triển lãm ngoài trời, Ban tổ chức còn sắp xếp 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí, sẵn sàng đưa du khách di chuyển từ bãi đỗ xe - nơi du khách dừng chân đầu tiên đến hệ thống các sảnh của Nhà triển lãm Kim Quy cũng như các sân triển lãm ngoài trời. Nhờ vậy, du khách không chỉ tiết kiệm được thời gian di chuyển, trải nghiệm được hết nội dung của Triển lãm mà còn có thêm cơ hội khám phá trọn vẹn VEC - công trình biểu tượng phát triển mới của đất nước.

“Tôi từng đi rất nhiều triển lãm nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm một không gian hoành tráng, nhiều tiện ích, thân thiện với du khách đến vậy. Từng là lính Trường Sơn của tiểu đoàn 559, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đến đây và thấy đất nước mình đang ngày càng phát triển, hiện đại lên từng ngày”, ông Phạm Hồng Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Dịch vụ ăn uống cũng là một phần trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại VEC. Trong nhà, tầng 2 của sảnh chính là 4 khu ẩm thực “chill” mát lạnh, hội tụ nhiều thương hiệu quen thuộc để khách vừa nghỉ chân vừa nạp năng lượng. Ngay tầng 1 nhà A Nhà triển lãm Kim Quy hay ngay tại chính gian hàng của các địa phương cũng giới thiệu tới du khách các sản vật OCOP đặc trưng 3 miền.

Ngoài trời, du khách cũng có thể dừng chân tại Sân Bắc và Sân Tây, nạp năng lượng với hơn 114 kiosk ẩm thực. Đặc biệt tại Sân Tây, “Đoàn tàu Ẩm thực Bắc - Nam” đưa du khách vào một chuyến du ngoạn vị giác xuyên Việt với hàng trăm món ngon từ 34 tỉnh, thành để du khách vừa no bụng vừa thêm một lần “check-in văn hóa”. “Đi Triển lãm mà lạc vào khu tàu ẩm thực là xác định mất cả buổi - vì muốn ăn hết mà bụng thì có hạn”, Thu Thảo (22 tuổi, Hà Nội) vừa cười vừa chia sẻ.

Ngoài ra, VEC còn thiết kế các khu vực công cộng rộng rãi, thuận tiện cho du khách nghỉ ngơi sau các chặng trải nghiệm. Du khách được phụ vụ đồ giải khát với hàng loạt quán café lưu động đặt rải rác quanh Nhà triển lãm Kim Quy và ngoài trời. Hệ thống wifi miễn phí, 925 nhà vệ sinh trong nhà và ngoài trời có khu riêng dành cho người khuyết tật, trạm y tế và cấp cứu tại chỗ… đảm bảo sự tiện nghi và mọi du khách đều được chăm sóc tận tình.

“Tôi đọc báo thấy giới thiệu đây là Trung tâm triển lãm Top 10 thế giới. Tới tận nơi mới thấy rất xứng đáng. Từng tiện ích, dịch vụ đều được thiết kế, tổ chức khoa học, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho du khách. 10 điểm không có nhưng”, anh Minh Vũ (Phú Thọ), đánh giá.

Tại VEC, du khách như lạc vào thế giới sôi động với trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm mỗi ngày, hàng trăm gian hàng trải dài trong nhà lẫn ngoài trời. Ai cũng dễ dàng tìm thấy các góc check-in sống ảo “nghìn like”. Giới trẻ đặc biệt mê đắm khu khoa học, công nghệ - nơi có robot thông minh, màn hình tương tác và những ứng dụng thực tế ảo. Các gia đình lại có riêng một không gian để gắn kết với con trẻ. Đó là khu vui chơi rộng lớn bao gồm nhiều trò chơi đặc sắc, rộn ràng âm thanh, ánh sáng lung linh. Đi một vòng, các thành viên sẽ cảm nhận trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo giữa giáo dục, công nghệ và giải trí, biến mỗi hoạt động tại VEC trở thành một kỉ niệm đáng nhớ.

Đặc biệt, vào tối 2/9 và 5/9 còn có chương trình bắn pháo hoa tầm cao, mang đến bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn cho mọi du khách. Với không gian trưng bày hiện đại, tiện ích chu đáo và trải nghiệm đỉnh cao, VEC đang trở thành tọa độ vui chơi, check-in hot nhất cả nước dịp đại lễ 2/9 - nơi ai đến cũng phải thốt lên: “Một ngày là chưa đủ!”

Dù đón lưu lượng khách khổng lồ, toàn bộ hệ thống tổ chức vẫn vận hành nhịp nhàng, văn minh: từ bố trí xe đưa đón, điểm nghỉ ngơi, khu ẩm thực đa dạng, không gian mát mẻ, cho đến các chương trình biểu diễn đúng lịch, không để xảy ra tình trạng chen lấn, không bị mất trật tự, an ninh, công tác y tế chu đáo...

Đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm, chuyên nghiệp của Ban quản lý Trung tâm, các đơn vị tổ chức, các gian hàng... khi đặt trải nghiệm của khách tham quan lên hàng đầu. Đặc biệt, sự tham gia nhiệt huyết của gần 2.000 tình nguyện phối hợp cùng lực lượng điều phối của VEC đã tạo nên một khối thống nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân trong sự kiện quan trọng của đất nước.

Sự chuyên nghiệp, chỉn chu này góp phần khẳng định vị thế VEC sẽ là trung tâm tổ chức sự kiện hàng đầu, đủ năng lực vận hành những sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế trong tương lai.