Vệ tinh hé lộ mạng lưới cơ sở ngầm khổng lồ bí ẩn ở Ai Cập

Căn cứ ngầm chưa rõ danh tính của Ai Cập gần Thủ đô Hành chính Mới. Ảnh: Dinlas

Các nhà nghiên cứu OSINT (tình báo nguồn mở), khi phân tích ảnh vệ tinh, đã phát hiện nhiều tổ hợp cơ sở ngầm quy mô lớn, có khả năng mang tính quân sự, được Ai Cập xây vào sườn núi ở Bắc bán đảo Sinai và gần Thủ đô Hành chính Mới của nước này.

Theo nhà phân tích OSINT Dinlas trên nền tảng mạng X, một trong những tổ hợp nằm ở vị trí gần nửa đường giữa hai thành phố Suez và Cairo, cách Thủ đô Hành chính Mới khoảng 70 km và nằm gần quần thể trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập.

Tổ hợp thứ hai đặt trên bán đảo Sinai, bị bao quanh bởi nhiều công trình quân sự, gồm 3 sân bay quân sự. Mục đích chính xác của các cơ sở ngầm này hiện chưa rõ, song Israel nghi ngờ những cơ sở trên bán đảo Sinai có thể được dùng làm nơi bảo quản tên lửa.

Các quan chức Israel cho biết sự gia tăng hiện diện quân sự của Ai Cập ở Sinai đã trở thành một điểm căng thẳng đáng kể giữa hai nước giữa bối cảnh chiến tranh tại Dải Gaza.

Khu phức hợp Bộ Quốc phòng tại Thủ đô Hành chính Mới của Ai Cập được gọi là 'Octagon'. Ảnh từ các nguồn công khai

Trong một cuộc họp tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Netanyahu đã trao cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio một danh sách các hoạt động ở Sinai mà theo ông là vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước Hòa bình năm 1979 giữa Israel và Ai Cập, hiệp ước mà Hoa Kỳ là bên bảo đảm.

Hai quan chức Israel nói rằng người Ai Cập đang xây dựng hạ tầng quân sự, trong đó có một số cấu trúc có thể được sử dụng cho mục đích tấn công — ở những khu vực theo thỏa thuận chỉ được phép trang bị vũ khí hạng nhẹ.

Theo họ, Ai Cập đã kéo dài đường băng tại các căn cứ ở Sinai để có thể sử dụng cho máy bay chiến đấu. Họ cũng cho biết Ai Cập đã xây dựng các cơ sở ngầm mà theo thông tin tình báo Israel có thể nhằm mục đích lưu trữ tên lửa.

Tuy nhiên, các quan chức này thừa nhận hiện chưa có bằng chứng cho thấy người Ai Cập thực sự cất giữ tên lửa trong các cơ sở đó. Họ cũng nói rằng Ai Cập chưa đưa ra lời giải thích thuyết phục về mục đích của các công trình này khi được Israel chất vấn qua các kênh ngoại giao và quân sự.

Một căn cứ ngầm chưa được biết đến của Ai Cập trên Bán đảo Sinai. Nguồn ảnh: Dinlas

Trong khi đó, Cairo ngày càng lo ngại rằng chính phủ của ông Netanyahu muốn “đẩy” ít nhất một phần trong số 2 triệu người Palestine từ Gaza sang Sinai.

Ai Cập đã tăng cường lực lượng trên biên giới với Dải Gaza và tuyên bố bất cứ làn sóng người tị nạn Palestine nào cũng bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Giữa tháng 9, xuất hiện thông tin các nước Arab một lần nữa cân nhắc sáng kiến của Ai Cập về việc thành lập một liên minh phòng thủ tương tự NATO.

Đề xuất này, lần đầu được đưa ra vào năm 2015, khi đó đã nhận được phản hồi tích cực nhưng không tiến triển do bất đồng về cơ cấu chỉ huy và địa điểm đặt trụ sở.