Về tay Tập đoàn Xuân Thiện, công ty chứng khoán đón tin vui ngay đầu năm

CTCP Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) về việc chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.

Cụ thể, VNX đã chính thức chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/1/2026.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng, công ty vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6/2025, trong đó chính thức đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện (viết tắt: XTSC). Lý do thay đổi tên để phù hợp với định hướng xây dựng, quảng bá thương hiệu và chiến lược hoạt động, phát triển của Công ty.

Song song với đó, ông Nguyễn Văn Thiện - chính là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện đã xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của công ty này.

Vừa qua, Chứng khoán Xuân Thiện đã thực hiện đợt chào bán 135 triệu cổ phiếu (gấp 10 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 1:10, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc, công ty tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên mức 1.485 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, Chứng khoán Xuân Thiện có 4 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 61,2% vốn điều lệ. Đó là ông Nguyễn Văn Thiện sở hữu 36,59 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,64%); Công ty cổ phần Tài chính Quốc tế Xuân Thiện nắm 9,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,69%), ông Nguyễn Tấn Dũng nắm 29,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%); bà Thái Kiều Hương - Thành viên HĐQT XTSC nắm 14,67 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,88%).

Về hoạt động kinh doanh trong quý 3/2025, Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận hơn 536 triệu đồng doanh thu hoạt động, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ doanh thu tới từ lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Chi phí hoạt động ghi nhận gần 754 triệu đồng, thêm vào đó là gần 3,6 tỷ đồng chi phí quản lý.

Kết quả, Chứng khoán Xuân Thiện báo lỗ trước thuế trong quý 3 hơn 4 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế hơn 2,6 tỷ đồng.