Lợi nhuận tăng liên tiếp 2 năm

Năm 2023, Nhựa Bình Minh (BMP) tiếp tục đạt lợi nhuận tốt nhất lịch sử. Công ty ghi nhận doanh thu 5.156 tỷ đồng, giảm 12,6% so với năm 2022. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán giảm mạnh giúp công ty lãi ròng 1.042 tỷ đồng trong năm qua, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS tăng từ mức 8.481 đồng lên 12.717 đồng.

Biên lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh năm 2023 đạt 41,04%, cải thiện đáng kể so với 27,68% trong năm 2022 và 22,3% năm 2018, năm mà tập đoàn SCG thông báo chính thức thâu tóm công ty thành công.

Tương tự, Bao bì Biên Hòa (Sovi, SVI) cũng có năm thứ 2 liên tiếp tăng lợi nhuận với lợi nhuận sau thuế hơn 132 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. EPS tăng từ mức 9.086 đồng lên 10.319 đồng. Biên lợi nhuận gộp của SVI trong năm 2023 cũng được cải thiện lên mức 17,34% từ mức 14,2% trong năm 2022.

Đáng chú ý, cả Nhựa Bình Minh và Sovi đều đang nằm trong tay đại gia Thái Lan là tập đoàn SCG.

Tập đoàn này bắt đầu trở thành cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh từ đầu tháng 3/2012 và không ngừng mua gom. Sau khi “ôm” trọn lô cổ phiếu BMP từ SCIC trong đợt đấu giá cổ phần hồi tháng 3/2018, SCG đã chính thức thâu tóm thành công Nhựa Bình Minh. Tổng số tiền tập đoàn Thái Lan chi ra cho thương vụ này ước tính vào khoảng 2.800 tỷ đồng. Hiện“đại gia” Thái này nắm giữ 55% vốn của Nhựa Bình Minh thông qua công ty con Nawaplastic.

Sau Nhựa Bình Minh, Tập đoàn SCG thông qua công ty thành viên TCG Solutions tiếp tục thâu tóm Sovi vào năm 2020. Sovi tiền thân là nhà máy sản xuất bao bì giấy gợn sóng đầu tiên tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, TCG Solutions đang nắm khoảng 94% cổ phần SVI.

Duy trì chia cổ tức bằng tiền

Cả Nhựa Bình Minh và Sovi đều là những doanh nghiệp duy trì chia cổ tức bằng tiền qua hàng năm. Đặc biệt, Nhựa Bình MInh còn được biết đến với tỷ lệ chia cổ tức cao chót vót. Năm 2022, doanh nghiệp này dành gần như toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức tỷ lệ 84% bằng tiền, trong đó cổ đông Thái Lan bỏ túi 376 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức kỷ lục trong một năm của Nhựa Bình Minh.

Vào ngày 12/12/2023, doanh nghiệp đầu ngành nhựa đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 65% và SCG tiếp tục thu về 293 tỷ đồng. Ước tính, tổng số tiền cổ tức mà “đại gia” Thái Lan thu về từ khi trở thành cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh đã lên đến gần 1.800 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2023, Sovi cũng đã thanh toán cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện 23,4%, SCG thu về hơn 28 tỷ đồng.

Ngoài ra, SCG còn thắng lớn khi cổ phiếu BMP tăng vọt trong năm 2023. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2/2024, cổ phiếu BMP đạt mức giá 108.000 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2023, BMP đã tăng gần gấp đôi thị giá. Vốn hóa thị trường của Nhựa Bình Minh cũng theo đó tăng thêm hơn 4.600 tỷ, lên mức xấp xỉ 8.800 tỷ đồng.

Huyền Trang