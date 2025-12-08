HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vé số Vietlott trúng giải Jackpot hơn 18 tỉ đồng bán ở TPHCM

Tin - ảnh: Thy Thơ |

Một vé loại hình Mega 6/45 của Vietlott phát hành tại TPHCM đã trúng giải độc đắc (Jackpot)

Vé số Vietlott trúng giải Jackpot hơn18 tỉ đồng bán ở TPHCM - Ảnh 1.

Ngày 8-12, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 7-12, một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 18 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 01-05-23-28-29-43. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott tại TPHCM.

Trước đó, vào ngày 28-11, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 62 tỉ đồng. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Hà Nội.

Một cột mốc bước ngoặt của Vietlott vừa xác lập: Đây là lý do vì sao nên mua vé trong tuần này
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại