Vé số Vietlott trúng giải Jackpot hơn 18 tỉ đồng bán ở TPHCM

Ngày 8-12, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 7-12, một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 18 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 01-05-23-28-29-43. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott tại TPHCM.

Trước đó, vào ngày 28-11, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 62 tỉ đồng. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Hà Nội.