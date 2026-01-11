Vệ sĩ căng dù che kín không để lộ Sơn Tùng dù 1 giây, đại gia showbiz nhưng vẫn chung thuỷ với một thứ

Tối 10/1, Sơn Tùng tiếp tục chứng minh sức hút khó bàn khi xuất hiện tại một show diễn ngoài trời. Khi vừa bước lên sân khấu, nam ca sĩ đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với visual điển trai cùng outfit sáng bừng. Trên sân khấu, Sơn Tùng thể hiện phong thái trình diễn tự tin và cuốn hút.

Đặc biệt, khoảnh khắc Sơn Tùng hào phóng tặng lại chiếc áo hiệu đang mặc cho fan ngay trên sân khấu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó, trong lúc biểu diễn, nam ca sĩ bất ngờ cởi chiếc áo lông trắng đang khoác trên người để đổi cho một fan may mắn ngay dưới sân khấu. Hành động chiều fan hết mức này lập tức khiến cả khán đài vỡ òa, còn khoảnh khắc fan nhận áo thì không giấu nổi sự run rẩy và xúc động.

Sơn Tùng ghi điểm tuyệt đối với tạo hình điển trai, visual sáng bừng. Ảnh: FBNV

Màn tặng áo gây sốt của Sơn Tùng. Ảnh: FBNV

Không chỉ trên sân khấu, những hình ảnh hậu trường của Sơn Tùng cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trước giờ diễn, nam ca sĩ được đội ngũ vệ sĩ tháp tùng sát sao. Các vệ sĩ luôn túc trực xung quanh, căng dù che kín để bảo đảm Sơn Tùng có không gian riêng tư trước khi xuất hiện.

Sau khi Sơn Tùng diễn xong, rất đông khán giả đã tập trung ở cửa ra để giao lưu cự ly gần với nam ca sĩ. Khi di chuyển ra khu vực giao lưu, các vệ sĩ nhanh chóng tạo lối đi thoải mái, giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn đủ để nam ca sĩ tương tác với khán giả. Từng chi tiết nhỏ cho thấy sự chăm sóc kỹ lưỡng dành cho Sơn Tùng trong mỗi lần đi diễn.

Một chi tiết khác cũng khiến netizen chú ý là chiếc xế hộp KIA trắng đưa Sơn Tùng đến địa điểm biểu diễn. Theo ghi nhận, đây là mẫu xe mà nam ca sĩ thường xuyên sử dụng trong các chuyến đi diễn suốt nhiều năm qua. Chiếc xe này lần đầu xuất hiện cùng Sơn Tùng là trong sự kiện năm 2020. Việc nam ca sĩ tiếp tục sử dụng mẫu xe quen thuộc cho thấy sự giản dị, ít phô trương trong đời sống cá nhân của Sơn Tùng, bất chấp vị thế hàng đầu trong showbiz Việt.

Sơn Tùng được vệ sĩ vây kín, hộ tống đi diễn tại sự kiện

Sơn Tùng được vệ sĩ tháp tùng, căng dù che kín khi chuẩn bị xuất hiện

Nam ca sĩ thân thiện giao lưu với người hâm mộ khi ra về

Sơn Tùng ngồi xế hộp quen thuộc khi đi diễn

Về dàn xế hộp của Sơn Tùng, năm 2016, nam ca sĩ tậu chiếc Range Rover Evoque màu đỏ, có giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên mãi tới năm 2019, nam ca sĩ mới công khai hình ảnh bên chiếc xế hộp yêu thích của mình. Năm 2020, Sơn Tùng gây bất ngờ khi dùng chiếc KIA Sedona để xuất hiện ở một sự kiện, và đây cũng là mẫu xe mà nam ca sĩ di chuyển để đi diễn trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, tháng 5/2021, Sơn Tùng chia sẻ bức ảnh tạo dáng bên chiếc Mercedes-Benz AMG G63, kèm theo dòng chú thích: "Finally I got this car. Welcome to my team!" (Cuối cùng tôi cũng có nó. Chào mừng em về đội của anh!". Xế hộp của nam ca sĩ là phiên bản màu trắng đi kèm các chi tiết sơn đen và bộ mâm đa chấu kép sơn đen mờ, ước tính trị giá khi lăn bánh là khoảng 13 tỷ đồng.

Đầu năm 2023, Sơn Tùng và Hải Tú được bắt gặp cùng ra vào cơ ngơi riêng tại Nhà Bè (TP.HCM). Thời điểm đó, cư dân mạng soi ra chiếc G63 tại nhà, và được cả hai dùng để di chuyển. Cho đến tháng 5/2024, netizen xôn xao trước thông tin Sơn Tùng đã bán lại xế hộp với giá thấp hơn. Tuy vậy, chính chủ giữ im lặng trước những nghi vấn.

Trong dàn xế hộp của Sơn Tùng, G63 là mẫu xe mà nhiều người biết đến nhất Ảnh: FBNV