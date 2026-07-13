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Về ra mắt nhà bạn trai, đang ngồi ăn hoa quả thì chị dâu anh nói một câu khiến tôi đỏ bừng mặt, vội kéo vạt váy xuống

Thanh Uyên
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Điều khiến tôi khó xử hơn là từ lúc ấy, tôi bắt đầu để ý ánh mắt của anh trai bạn trai.

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, tôi đã đứng trước gương gần cả tiếng đồng hồ. Tôi chọn một chiếc váy chữ A màu kem, dài ngang đùi một chút. Chiếc váy không bó sát, cổ cao, tay lửng, chỉ đơn giản là kiểu trẻ trung, gọn gàng đúng với tuổi của mình. Bạn trai còn khen tôi nhìn vừa nữ tính vừa lịch sự nên tôi cũng yên tâm.

Thế nhưng mọi sự tự tin ấy gần như biến mất chỉ sau chưa đầy nửa tiếng bước chân vào nhà anh.

Gia đình anh khá đông người. Ngoài bố mẹ còn có anh trai, chị dâu và hai cháu nhỏ. Mọi người ban đầu đều niềm nở, riêng chị dâu chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười nhạt. Đến lúc cả nhà ngồi ăn hoa quả, chị bất ngờ bảo rằng con gái bây giờ ăn mặc thoáng thật, lần đầu về nhà người yêu mà váy ngắn thế này thì hơi hở hang, phô bày cơ thể quá.

Tôi đỏ bừng mặt, theo phản xạ, tôi kéo vạt váy xuống thêm một chút dù biết nó vốn đã che đủ. Bạn trai tôi cũng ngượng ngùng, vội nói chiếc váy rất bình thường, nhưng chị dâu chỉ cười bảo có gì nói thẳng, mất lòng trước được lòng sau, rồi chuyển sang câu chuyện khác.

Về ra mắt nhà bạn trai, đang ngồi ăn hoa quả thì chị dâu anh nói một câu khiến tôi đỏ bừng mặt, vội kéo vạt váy xuống- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi khó xử hơn là từ lúc ấy, tôi bắt đầu để ý ánh mắt của anh trai bạn trai. Có vài lần đang nói chuyện với mọi người, tôi vô tình bắt gặp anh ấy liếc xuống chân mình rồi lại quay đi rất nhanh. Có thể chỉ là vô tình, cũng có thể tôi quá nhạy cảm sau lời nhận xét của chị dâu, nhưng càng nghĩ tôi càng mất tự nhiên.

Tôi ngồi khép hai chân sát vào nhau, liên tục vuốt váy. Mỗi lần đứng lên lấy cốc nước hay bê đĩa hoa quả, tôi đều thấy mình lóng ngóng như thể mọi người đang nhìn vào chiếc váy chứ không phải nhìn vào tôi. Suốt bữa cơm hôm ấy, tôi gần như chẳng còn tâm trạng thưởng thức món ăn nào.

Trên đường về, bạn trai bảo chị dâu vốn rất kỹ tính, gặp ai cũng góp ý chuyện ăn mặc, bảo tôi đừng để bụng. Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn không thật sự nhẹ nhõm.

Tôi cứ tự hỏi, liệu mình đã chọn sai trang phục? Hay chỉ vì mỗi gia đình có một quan niệm khác nhau về sự kín đáo? Nếu chiếc váy thực sự phản cảm thì tại sao trước khi đi, cả bố mẹ và bạn bè tôi đều bảo rất đẹp? Nhưng nếu chiếc váy hoàn toàn bình thường thì vì sao tôi lại bị nhận xét gay gắt như vậy?

Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải lời chê của chị dâu, mà là cảm giác mình trở thành tâm điểm bị đánh giá chỉ vì một bộ quần áo. Và nếu đúng như những gì tôi cảm nhận, việc một người đàn ông liên tục liếc nhìn đôi chân của khách rồi để người khác quy trách nhiệm cho cách ăn mặc của cô ấy, khiến tôi cũng thấy không thoải mái. Là do họ thiếu lịch sự hay do tôi chưa chu đáo trong việc lựa chọn trang phục?

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