Vẻ ngoài lạnh lùng, điển trai của nam ca sĩ Việt 30 tuổi vừa cưới mẹ đơn thân, có 2 con riêng

Đạt G tên thật Nguyễn Tấn Đạt, sinh ngày 14/7/1995 tại Sóc Trăng, được biết đến như một trong những ca – nhạc sĩ trẻ giàu năng lượng nhất nhì hiện nay. Xuất phát từ thế giới underground, anh nhanh chóng gây tiếng vang với loạt sáng tác mang màu sắc riêng.

Bản hit "Buồn của Anh" từng gây sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc đã đưa tên tuổi Đạt G đến gần hơn với công chúng và mở đường cho nhiều ca khúc được yêu thích khác như "Khó vẽ nụ cười", "Bánh mì không" hay "Hẹn gặp em dưới ánh trăng". Không chỉ thể hiện giọng hát giàu cảm xúc, Đạt G còn tự sáng tác, phối khí, chứng tỏ năng lực toàn diện trong lĩnh vực âm nhạc.

Đạt G và Cindy Lư cưới nhau được gần 80 ngày.

Đạt G coi 2 con của vợ như con ruột.

Sau giai đoạn ồn ào tình cảm, Đạt G lựa chọn im lặng, tập trung vào công việc để gây dựng lại hình ảnh. Anh từng chia sẻ rằng chính scandal đã khiến mình "mất tất cả" nhưng cũng là động lực để nghiêm túc hơn trong nghề. Nhờ đó, anh trở lại mạnh mẽ, cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng, lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Đời tư của Đạt G gần đây càng được chú ý khi anh tổ chức hôn lễ với Cindy Lư – mẹ đơn thân có hai con riêng. Tính đến nay, cặp đôi nên duyên vợ chồng đã được khoảng 80 ngày, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Việc Đạt G yêu thương, chăm sóc hai con riêng của vợ như con ruột nhận được nhiều lời khen, khiến hình ảnh của anh trở nên chững chạc, trách nhiệm hơn trong mắt công chúng.

Không chỉ gây chú ý với đời sống riêng, Đạt G còn thu hút ánh nhìn bởi ngoại hình ngày càng phong độ. Anh sở hữu gương mặt điển trai với sống mũi cao, đường nét nam tính rõ ràng cùng ánh mắt trầm lắng, toát lên vẻ lạnh lùng có chiều sâu.

Kiểu tóc gọn gàng, đôi khi uốn nhẹ hoặc vuốt ngược cùng phong cách thời trang tối giản nhưng tinh tế giúp nam ca sĩ thêm phần lịch lãm, trưởng thành. Thần thái điềm đạm, ít phô trương nhưng toát ra sự tự tin cũng là yếu tố khiến anh nổi bật giữa dàn nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Sau gần 80 ngày bước vào cuộc sống hôn nhân, Đạt G đang chứng minh rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, điển trai là một người đàn ông giàu tình cảm, dám gánh vác trách nhiệm và kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật. Đây chính là hình ảnh khiến khán giả tin yêu và mong chờ những sản phẩm âm nhạc mới của anh trong thời gian tới.