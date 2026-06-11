Suy cho cùng, việc ngắm trai xinh gái đẹp có thể mang lại đôi chút niềm vui và giúp tâm trạng dễ chịu hơn, nhưng nền tảng của một sức khỏe tinh thần tốt vẫn đến từ những thói quen sống khoa học mỗi ngày.

Những bộ phim cổ trang đang phát sóng gần đây không chỉ thu hút khán giả bởi nội dung hấp dẫn mà còn nhờ dàn diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đùa rằng họ theo dõi một bộ phim chỉ vì "nam thần quá đẹp trai". Tuy nhiên, điều thú vị là dưới góc độ khoa học, việc ngắm nhìn những gương mặt ưa nhìn thực sự có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho não bộ và tinh thần.

Ngắm người đẹp có thể kích thích não bộ tiết hormone hạnh phúc

Trong cuộc sống hiện đại, áp lực công việc, tài chính và các mối quan hệ khiến tình trạng căng thẳng, lo âu ngày càng phổ biến. Nhiều người lựa chọn xem phim, nghe nhạc hoặc đọc sách như một cách thư giãn sau giờ làm việc.

Theo các chuyên gia thần kinh học, những khuôn mặt có ngoại hình hấp dẫn được não bộ xem như một dạng "phần thưởng thị giác". Khi con người nhìn thấy một gương mặt thu hút, trung tâm khen thưởng trong não, đặc biệt là vùng nhân accumbens (nucleus accumbens), sẽ được kích hoạt.

Một số nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Harvard Medical School cho thấy quá trình này có thể thúc đẩy não bộ giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ, hài lòng và hạnh phúc. Hiệu ứng này tương tự như khi thưởng thức một món ăn ngon hoặc nhận được phần thưởng bất ngờ.

Nhờ đó, việc ngắm nhìn những hình ảnh đẹp, những diễn viên có ngoại hình nổi bật hay các nhân vật yêu thích có thể giúp cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn trong thời gian ngắn.

Không chỉ giảm stress, còn có thể giúp tăng khả năng ghi nhớ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Evolutionary Psychology còn đưa ra một phát hiện thú vị hơn.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi người tham gia được xem hình ảnh của những người khác giới có ngoại hình hấp dẫn, não bộ sẽ xuất hiện trạng thái được gọi là "động lực tìm kiếm bạn đời" (mating motivation). Trong trạng thái này, não có xu hướng tăng cường sự tập trung và khả năng xử lý thông tin nhằm chuẩn bị cho các tương tác xã hội.

Kết quả cho thấy những phụ nữ được xem ảnh nam giới có ngoại hình thu hút đã đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ so với nhóm chỉ xem ảnh những người có ngoại hình bình thường.

Điều này cho thấy một trải nghiệm thị giác tích cực không chỉ giúp tạm thời xua tan cảm giác căng thẳng mà còn có thể kích thích hoạt động nhận thức của não bộ.

Xem phim để thư giãn là tốt, nhưng đừng quên chăm sóc sức khỏe

Các chuyên gia cho rằng việc xem phim, thưởng thức nghệ thuật hay ngắm nhìn những hình ảnh đẹp có thể trở thành một phương pháp giải tỏa áp lực đơn giản và dễ thực hiện.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nên dành hàng giờ liên tục trước màn hình. Việc ngồi lâu hoặc nhìn thiết bị điện tử trong thời gian dài có thể gây mỏi mắt, ảnh hưởng thị lực và làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe liên quan đến lối sống ít vận động.

Các bác sĩ khuyến cáo nên nghỉ ngơi từ 5-10 phút sau mỗi 30-40 phút sử dụng màn hình. Chỉ cần đứng dậy đi lại, vận động nhẹ hoặc nhìn ra xa cũng giúp mắt và cơ thể được thư giãn đáng kể.

Bên cạnh đó, những biện pháp quản lý căng thẳng hiệu quả và bền vững hơn vẫn bao gồm duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh, trò chuyện với người thân hoặc thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền và hít thở chánh niệm.

Nếu cảm giác lo âu, căng thẳng kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, người dân nên tìm đến các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời.

Suy cho cùng, việc ngắm trai xinh gái đẹp có thể mang lại đôi chút niềm vui và giúp tâm trạng dễ chịu hơn, nhưng nền tảng của một sức khỏe tinh thần tốt vẫn đến từ những thói quen sống khoa học mỗi ngày.