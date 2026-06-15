Vẻ đẹp nũng nịu của gái xinh Nóng Cùng World Cup: Là top 10 Miss World Vietnam, tốt nghiệp bằng Giỏi Đại học Ngoại thương

Người đẹp sinh năm 2003 nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.

Sau những tập phát sóng đầu tiên, dàn nam thanh nữ tú tại Nóng Cùng FIFA World Cup 2026 nhanh chóng gây chú ý. Một trong số đó là Lê Phương Quyên - đại diện đội tuyển Hàn Quốc. Sự chú ý dành cho cô nàng cũng tăng lên sau khi đội tuyển Hàn Quốc có chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc ở trận ra quân.

Phương Quyên

Lê Phương Quyên sinh năm 2003 tại Hải Phòng, sở hữu nhan sắc với chiều cao nổi bật 1m72, vóc dáng cân đối với số đo hình thể 80 - 62 - 95cm.

Phương Quyên là cựu học sinh chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Năm 2018, cô đạt giải Khuyến khích cuộc thi Thực hành Hóa học cấp thành phố năm 2018. Năm 2019, cô từng giành huy chương Đồng cuộc thi Hóa học Hoàng gia Australia tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Phương Quyên theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Trong thời gian học đại học, Phương Quyên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Cô từng là Phó Chủ tịch CLB MC - Thời trang, Phó Bí thư chi đoàn và tham gia truyền thông cho một số chương trình tình nguyện.

Năm 2023, cô giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Đây cũng là một trong những dấu mốc giúp Phương Quyên được nhiều người biết đến hơn.

“Cuộc thi không chỉ là sân chơi thể hiện bản thân mà còn là hành trình mình vượt qua chính mình. Mình học được cách tự tin, giao tiếp, và truyền cảm hứng tới người khác. Danh hiệu Á khôi là niềm tự hào to lớn với mình, bởi mình tin rằng vẻ đẹp của nữ sinh Ngoại thương không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn là bản lĩnh, tri thức và trái tim biết sẻ chia” - Phương Quyên từng chia sẻ với chúng tôi về vị trí Á khôi 1.

Nổi bật với sắc vóc và hoạt động ngoại khóa, Phương Quyên vẫn tập trung vào việc học và đạt kết quả đáng chú ý. Năm 2025, Phương Quyên tốt nghiệp loại Giỏi với GPA 3.55/4.0. Đáng nói, cô nàng hoàn thành chương trình học tại FTU chỉ trong 3,5 năm - một cột mốc khiến không ít người phải trầm trồ.

Phương Quyên tốt nghiệp bằng Giỏi Đại học Ngoại thương trong 3,5 năm

Cuối năm 2025, cô tham gia Miss World Vietnam 2025 và lọt Top 10 chung cuộc. Cũng tại cuộc thi, người đẹp sinh năm 2003 còn góp mặt trong Top 5 Người đẹp Nhân ái và Top 8 Người đẹp Bản lĩnh.

Người đẹp cũng được chú ý khi tham gia Miss World Vietnam 2025

Hiện tại Phương Quyên đang có 89k người theo dõi trên Facebook. Tại đây cô thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, khi thì nữ tính, thanh lịch; lúc lại chọn trang phục năng động, mang hơi hướng thể thao hoặc phù hợp với lứa tuổi.

Một số hình ảnh khác của Phương Quyên:

Tại Nóng Cùng FIFA World Cup, Phương Quyên xuất hiện với hình ảnh năng động, khỏe khoắn

Trong các hình ảnh trên MXH, cô chọn phong cách đơn giản và nữ tính hơn