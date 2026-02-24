Vẻ đẹp 'công chúa tuyết' bị chỉ trích là kẻ vô ơn ở Olympic mùa đông

Lựa chọn gây tranh cãi

“Tôi có lúc cảm thấy như đang gánh trên vai sức nặng của hai quốc gia”, Ái Lăng nói. Cô giành HCB nội dung big air nữ ở Livigno tối 16/2 và có màn trình diễn xuất sắc tại chung kết nội dung halfpipe khi có đến 2/3 cú nhảy đạt trên 94 điểm.

Chiến thắng này nâng tổng số huy chương Olympic trong sự nghiệp lên con số 6 trong hai mùa giải - thành tích chưa từng có trong làng trượt tuyết nữ.

Bức hình "viral" khắp mạng xã hội của Cốc Ái Lăng tại Olympic 2026.

Sự chú ý dành cho Cốc Ái Lăng không chỉ xoay quanh chuyên môn. Mỗi lần hoàn thành cuộc đua, cô phải đối mặt với hàng trăm phóng viên chờ sẵn. Cô có thể mất đến hai giờ để hoàn tất các nghĩa vụ truyền thông, liên tục trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại về chính trị, quốc tịch, tiền bạc. Ái Lăng chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Anh và tiếng Quan thoại, nói về Tổng thống Trump phút trước rồi giải thích cú nhảy phút sau. Người hâm mộ Trung Quốc gọi cô là “Công chúa tuyết”.

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, đang theo học tại Stanford University, sống phần lớn thời gian ở Mỹ nhưng Cốc Ái Lăng ghi danh dưới quốc tịch Trung Quốc, quê hương của mẹ cô.

Cốc Ái Lăng khép lại mùa Olympic 2026 với một huy chương vàng và hai huy chương bạc. Ảnh: AFP, Getty.

Quyết định năm 2019 rời đội tuyển Mỹ để khoác áo Trung Quốc khiến cô bị chỉ trích dữ dội. Cựu cầu thủ NBA Enes Kanter Freedom từng gọi cô là “kẻ phản bội”. Những bình luận viên bảo thủ tại Mỹ chỉ trích cô “vô ơn”, “đáng xấu hổ”.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cô cũng từng bị gọi là “hai mặt”. Cốc Ái Lăng nhiều lần khẳng định: “Khi tôi ở Mỹ, tôi là người Mỹ. Khi tôi ở Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc”.

Cốc Ái Lăng cho biết cô từng bị tấn công ngoài đường, nhận lời đe dọa giết người, thậm chí ký túc xá bị trộm. “Tôi đã trải qua những điều mà một người 22 tuổi không nên phải chịu đựng”, cô nói.

Câu hỏi về quốc tịch kép vẫn là đề tài nhạy cảm, bởi Trung Quốc không cho phép song tịch và Cốc Ái Lăng chưa từng công khai xác nhận tình trạng pháp lý của mình.

Đế chế thương mại trị giá 23 triệu USD

Cốc Ái Lăng là hiện tượng thương mại toàn cầu. Trong danh sách VĐV nữ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 của Forbes , bên cạnh những cái tên quen thuộc như Coco Gauff (33 triệu USD), Aryna Sabalenka (30 triệu USD) và Iga Swiatek (25,1 triệu USD), xuất hiện ngoại lệ là Cốc Ái Lăng với 23,1 triệu USD.

Khác với ba tay vợt hàng đầu, Ái Lăng không thi đấu ở môn thể thao có độ phủ toàn cầu như tennis. Bộ môn trượt tuyết tương đối kén khán giả. Thu nhập của cô vẫn đều đặn nằm trong top 5 VĐV nữ kiếm nhiều tiền nhất kể từ sau Olympic Bắc Kinh 2022. Tại đây, cô giành 2 HCV và 1 HCB khi mới 18 tuổi.

Trong tổng thu nhập 23,1 triệu USD năm 2025, Ái Lăng chỉ kiếm khoảng 100.000 USD từ thi đấu trượt tuyết. Phần còn lại hơn 23 triệu USD đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo.

Cô là người mẫu của IMG, từng sải bước cho Victoria’s Secret và Louis Vuitton, chụp hình cho Sports Illustrated, đồng thời ký hợp đồng với Porsche, Red Bull, IWC Schaffhausen ở phương Tây và Anta, Bosideng, Mengniu, TCL tại Trung Quốc.

Theo các chuyên gia marketing thể thao, Cốc Ái Lăng được xem là “hình mẫu lý tưởng” của một ngôi sao thể thao thế hệ mới: trẻ, thành công, ngoại hình nổi bật, theo học tại Stanford University và có sức hút ở cả hai thị trường khổng lồ là Mỹ và Trung Quốc.

Cô sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Weibo và Douyin, thậm chí vượt xa Instagram tiếng Anh của mình. Nhờ vậy, Cốc Ái Lăng làm được điều rất hiếm trong thể thao hiện đại khi có khả năng kết nối song song với khán giả phương Tây và châu Á.

Với Ái Lăng, trượt tuyết vẫn là “phiên bản chân thật nhất” của bản thân. Khi được hỏi làm sao có thể truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ bằng những cú xoay người trên không, cô đáp: “Chỉ là vì tôi đã giỏi ở chúng thôi. Ai cũng có đam mê và ước mơ. Đừng đợi đến khi lớn hơn. Đừng đợi đến ngày mai. Hãy làm ngay bây giờ… Hãy tạo ra cái bể của riêng mình. Đừng cố vừa vặn với khuôn mẫu có sẵn”.

Cốc Ái Lăng bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khá muộn, giành chiến thắng junior World Cup đầu tiên năm 15 tuổi. Sáu năm sau, cô đã trở thành VĐV trượt tuyết nữ giàu thành tích nhất, liên tục phá kỷ lục World Cup và Olympic.

Giá trị của Cốc Ái Lăng giờ đây không chỉ nằm ở thành tích. Các chuyên gia tin rằng ngay cả khi cô dừng thi đấu, sức hút thương mại của cô vẫn còn nguyên nhờ biết cách giao thoa văn hóa, thành tích học tập, thời trang và nữ quyền.

“Công việc của tôi có ý nghĩa vì tác động tích cực nó mang lại, không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho những người khác và cho di sản của môn thể thao này”, cô chia sẻ.

Dù hàng triệu USD đổ về từ quảng cáo, Cốc Ái Lăng vẫn coi huy chương vẫn là mục tiêu tối thượng. “Tôi tập luyện như thể mình chưa từng chiến thắng và thi đấu như thể mình chưa từng thất bại”, cô nói.