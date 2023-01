Vẻ đẹp cổ kính của ngôi trường tốt nhất thế giới 2022

Đại học Princeton hay còn được gọi với cái tên là Viện Đại học Princeton. Được thành lập vào năm 1746, đây còn là một ngôi trường tư thục lớn, lâu đời của nước Mỹ.

Ban đầu, Trường Đại học Princeton được thành lập dưới danh nghĩa là Cao đẳng New Jersey (College of New Jersey). Đến năm 1896, Princeton mới trở thành một trường đại học như hiện nay.

Trường Đại học Princeton có khuôn viên rộng lớn, đủ để phương tiện giao thông có thể đi lại qua các khu vực trong trường. Nhờ có khuôn viên rộng lớn và kiến trúc cổ đặc biệt, du khách cũng xem Trường Đại học Princeton như một điểm tham quan không thể bỏ lỡ.

Tại Trường Đại học Princeton, hệ thống ký túc xá và khu chăm sóc y tế có đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho đời sống của sinh viên. Trường có thư viện rộng lớn với hàng nghìn đầu sách cũng như tài liệu và luôn mở cửa miễn phí cho sinh viên.

Năm 2011, Trường Đại học Princeton được Tạp chí Travel + Leisure bình chọn là nơi sở hữu một trong các khuôn viên đẹp nhất thế giới. Học viện có 6 khu học xá dành cho sinh viên, mỗi khu có sức chứa khoảng 500 sinh viên.

Trong đó, đa số là dành cho sinh viên năm nhất, năm hai, một số ít sinh viên năm ba và năm cuối. Tuy diện tích không lớn như các trường đại học khác, nhưng cơ sở vật chất của Princeton đầy đủ và tiện nghi như: Khu tự học, thư viện, nhà ăn, khán đài biểu diễn, phòng nghiên cứu…