Ngày 16-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết được sự tuyên truyền, vận động của lực lượng công an và người thân, Trương Hoàng Vũ (SN 1986; ngụ xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã từ Lào về Việt Nam ra cơ quan công an đầu thú sau 5 năm trốn truy nã.



Trương Hoàng Vũ đã về nước đầu thú sau 5 năm trốn truy nã trên đất Lào. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trốn truy nã trên đất Lào

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Trương Hoàng Vũ bị TAND huyện Hoằng Hóa kết án 27 tháng tù giam về tội "Đánh bạc". Tuy nhiên, trong thời gian hoãn thi hành án, Vũ đã bỏ trốn sang Lào. Tháng 1-2019, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với Trương Hoàng Vũ.

Thông qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Vũ đang lẩn trốn tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào) và thường xuyên giữ mối liên lạc với gia đình nên đã tuyên truyền, vận động người thân kêu gọi Vũ về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau nhiều nỗ lực vận động, đến 17 giờ ngày 15-2, Trương Hoàng Vũ đã từ Lào về Việt Nam và đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục, bàn giao Vũ cho đơn vị chức năng giải quyết theo quy định.