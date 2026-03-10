Về Bắc Ninh nghe hàng xóm kể chuyện Hoà Minzy và chồng Đại uý: "Chúc đôi uyên ương mọi sự tốt lành, đông con nhiều cháu"

Sau khi Hòa Minzy công khai chuyện tình với Đại úy Thăng Văn Cương sau 4 năm âm thầm gắn bó, câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Nhiều người không khỏi tò mò về hành trình tình cảm kín tiếng suốt thời gian qua, cũng như cuộc sống đời thường của nữ ca sĩ khi trở về quê nhà.

Từ sự quan tâm đó, chúng tôi đã tìm về quê của Hòa Minzy tại Bắc Ninh để lắng nghe những chia sẻ từ người dân địa phương. Tại đây, khi nhắc đến nữ ca sĩ và chuyện tình cảm của cô, nhiều hàng xóm cho biết họ cũng khá bất ngờ khi hay tin. Tuy vậy, ai cũng tỏ ra vui mừng và phấn khởi khi nói về Hòa Minzy, đồng thời kể lại những câu chuyện gần gũi xoay quanh nữ ca sĩ và mối lương duyên với chồng Đại úy.

Hàng xóm Hoà Minzy vui mừng trước tin vui của nữ ca sĩ

Khi được hỏi về thông tin Hòa Minzy đã nên duyên với một vị Đại úy quân đội, phần lớn người dân trong xóm đều cho biết họ khá bất ngờ khi nghe tin. Nhiều hàng xóm nhận xét rằng Hòa Minzy vốn là người sống tình cảm và vẫn thường xuyên trở về quê thăm gia đình dịp lễ, Tết. Tuy vậy cô khá kín tiếng và ít chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư.

Về thông tin đàng trai sang nhà hỏi cưới, một hàng xóm xác nhận có biết tin. Theo lời kể, việc hai gia đình qua lại được giữ khá kín đáo và chủ yếu chỉ những người trong gia đình biết rõ: "Có về đây rồi. Chú thì chưa gặp nhưng có biết nhà trai đã xuống nhà gái ở đây rồi. Tôi không nhớ rõ thời gian, nhưng thấy 2 gia đình cho 2 cháu cập bên cập thuyền rồi. Chuyện dạm ngõ nên chỉ có trong gia đình biết thôi. Chúc cho đôi uyên ương mọi sự tốt lành, tương lai đẹp đẽ, vui vẻ, đông con nhiều cháu".

Hàng xóm ai cũng phấn khởi khi biết tin vui của Hoà Minzy

Đa phần người dân ở quê cũng biết tin vui qua mạng xã hội. Dù chưa gặp mặt chú rể ngoài đời, nhiều người vẫn dành lời nhận xét tích cực khi nhìn hình ảnh được chia sẻ. Một người hàng xóm nói rằng chú rể trông khôi ngô, gương mặt hiền lành và có thiện cảm.

Bên cạnh sự tò mò về chàng rể mới, điều được nhắc đến nhiều hơn cả vẫn là những lời chúc dành cho Hòa Minzy. Nhiều người dân trong xóm cho biết họ luôn theo dõi và tự hào khi nữ ca sĩ thành công trong sự nghiệp, vì vậy khi nghe tin cô tìm được bến đỗ hạnh phúc, ai cũng vui mừng. Các hàng xóm gửi lời chúc giản dị nhưng chân thành, mong Hòa Minzy và chồng Đại úy có cuộc sống hôn nhân êm ấm, thuận hòa.

Bà con tại quê gửi lời chúc tốt lành trước chuyện tình đẹp của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương

Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Theo Hoà Minzy, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới vào thời điểm ông nội của cô còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Khi những bức ảnh ghi lại hành trình bên nhau của cả hai được công bố, nhiều khoảnh khắc bé Bo quấn quýt bên Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã phần nào nói lên tình cảm chân thành mà anh dành cho Hoà Minzy lẫn gia đình của cô. Theo chia sẻ của Hoà Minzy, hôn lễ của cô dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2027. Bé Bo cũng là người cực háo hức chờ mẹ và bố Cương cùng nắm tay lên lễ đường.

Chuyện tình của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương được nhiều người ủng hộ



