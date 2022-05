VĐV cầu lông Indonesia phải xin lỗi vì cư xử khiếm nhã với tình nguyện viên ở SEA Games 31

Khi là một VĐV trong đoàn thể thao quốc gia đi sang nước khác thi đấu, thì VĐV đó không chỉ cần giữ thể diện cho bản thân, mà còn cho cả đất nước của mình nữa. Đây là điều mà chắc chắn VĐV nào cũng hiểu.

Tuy nhiên, trong lúc cao hứng, có những VĐV dường như không kiểm soát được lời nói của mình, để rồi sau đó hứng chịu sự chỉ trích và thậm chí bị tẩy chay. Một VĐV cầu lông người Indonesia cũng đang phải chịu những điều đó sau khi đùa cợt khiếm nhã tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

Trong một video phát trực tiếp trên Instagram, VĐV tên là Yeremia Rambitan (có báo viết là Jeremiah), người đã giành huy chương Bạc, lúc chuẩn bị rời Việt Nam đã cợt nhả kêu lên với ai đó: I love you, I want (to) **** you! (Anh yêu em, anh muốn… em). Câu này mang tính chất quấy rối tình dục được cho là hướng tới một nữ tình nguyện viên người Việt Nam.

Mấy người bạn đi cùng VĐV này còn phá lên cười.

Mặc dù sau đó tài khoản Instagram của Yeremia đã tạm dừng hoạt động, nhưng hành động khiếm nhã của anh ta bị nhiều người ghi lại và đăng lên các mạng xã hội khác. Netizen Indonesia rất giận dữ, kêu gọi tẩy chay và trừng phạt Yeremia. Họ viết những bình luận như:

"Không chỉ anh ta, mà mấy người bạn của anh ta cũng có vấn đề về đầu óc. Hãy bắt bọn họ phải trả giá".

"Thật xấu hổ, anh dám dùng lời nói để quấy rối một tình nguyện viên khi mà anh đang mặc áo có logo của đoàn Indonesia trên ngực".

"Anh ta nói những lời đó với một tình nguyện viên, tức là một người đã giúp đỡ anh ta, dù là đùa cũng không thể chấp nhận được".

Yeremia Rambitan. Ảnh: PBSI.

Sau đó, Liên đoàn Cầu lông Indonesia (PBSI) đã đăng một video, trong đó Yeremia nói lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi Liên đoàn Cầu lông, xin lỗi Ủy ban Olympic Indonesia, xin lỗi người hâm mộ môn cầu lông Indonesia. Tôi rất hối hận vì sai lầm của mình khi đùa cợt. Huấn luyện viên đã nghiêm khắc phê bình tôi và tôi cũng đã xin lỗi bạn tình nguyện viên đó. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì tất cả".

Yeremia xin lỗi. Ảnh: PBSI.

PBSI đã cảnh cáo Yeremia, nhưng chưa biết có áp dụng án phạt nào như netizen kêu gọi hay không.