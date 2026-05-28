VDIEO: Hà Nội nắng như đổ lửa trên 40 độ C, người dân ùn ùn ra sông Hồng, Hồ Tây giải nhiệt

Hải Anh
Giữa đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, nhiều người dân Hà Nội tìm đến sông Hồng, Hồ Tây để tránh nóng.

Những ngày gần đây, Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Tại nhiều tuyến phố nội đô, mặt đường hầm hập hơi nóng, người đi xe máy dù che chắn kín mít vẫn khó tránh cảm giác ngột ngạt, khó thở dưới nền nhiệt cao kéo dài.

Những ngày này, khu vực bãi tắm ven sông Hồng thuộc phường Hồng Hà, đoạn giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày gần đây, khu vực ven sông Hồng đoạn qua quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và chân cầu Nhật Tân đông kín người tới tắm mát. Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, dòng sông trở thành nơi "trú nóng" quen thuộc của nhiều lao động tự do, công nhân và người dân quanh khu vực.

Nhiều trẻ nhỏ mặc áo phao, vui đùa sát mép nước dưới sự trông chừng của người lớn. Trong khi đó, không ít thanh niên bơi ra xa giữa dòng bất chấp cảnh báo nguy hiểm.

"Những ngày này ở trong nhà cũng hầm hập hơi nóng, chiều tan làm em thường ra đây ngâm nước cùng các bạn một lúc cho dễ chịu"- em Nguyễn Gia Khánh, một học sinh ở phường Bắc Từ Liêm, chia sẻ.

Không chỉ ven sông Hồng, các điểm quanh Hồ Tây cũng nhộn nhịp người tới hóng gió, ngâm chân, bơi lội giải nhiệt. Nhiều người cho biết dù trời về chiều nhưng hơi nóng từ mặt đường và bê tông vẫn phả lên gay gắt khiến nhu cầu tìm nơi tránh nóng tăng cao.

Từ đầu giờ chiều đến chiều muộn, hàng trăm người dân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, đổ về đây để tắm mát, tránh nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng mạnh nhất kể từ đầu năm. Nhiệt độ ghi nhận tại nhiều khu vực dao động 39-40 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều do hiệu ứng đô thị.

Trước tình trạng người dân tập trung tắm ở các bãi sông tự phát, lực lượng chức năng khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý nguy cơ đuối nước. Sông Hồng hiện bước vào thời điểm dòng chảy biến động mạnh, nhiều khu vực có hố sâu và xoáy ngầm nguy hiểm.

Người Hà Nội đổ ra sông Hồng giải nhiệt giữa nền nhiệt hơn 40 độ C

Trẻ em tỏ ra thích thú khi được ra sông Hồng giải nhiệt

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

