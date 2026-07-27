VCCorp vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô

Trong khuôn khổ “Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô”, Công ty Cổ phần VCCorp đã vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP. Hà Nội. Đây là sự ghi nhận cho những thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

VCCorp được ghi nhận vì sự đồng hành xuất sắc cùng chính quyền và Thủ đô

Chiều 24/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức "Hội nghị KOL và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô”. Hội nghị có sự tham dự của ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố; đại diện các đơn vị nghiệp vụ CATP; các chuyên gia, doanh nghiệp truyền thông, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ cùng đông đảo KOL, KOC. Đồng chí Trung tướng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP tham dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Công ty Cổ phần VCCorp đã vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP. Hà Nội vì đã “Có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Sự ghi nhận này là minh chứng cho chặng đường đồng hành bền bỉ của VCCorp cùng chính quyền Thủ đô. Phát huy thế mạnh của một tập đoàn công nghệ - truyền thông hàng đầu, VCCorp đã triển khai nhiều sáng kiến số quy mô lớn, đồng hành cùng các cơ quan quản lý trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường số.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng Giấy khen và Kỷ niệm chương cho Công ty Cổ phần VCCorp

Trong thời gian qua, VCCorp tận dụng lợi thế công nghệ cùng mạng lưới truyền thông rộng khắp để triển khai nhiều chương trình quy mô lớn. Tiêu biểu là việc phối hợp triển khai Nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam", ứng dụng các nền tảng số để kết nối hàng triệu người dân, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và lan tỏa các giá trị văn hóa trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế đối tác công nghệ - truyền thông thông qua các chương trình giàu ý nghĩa như Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" hay chiến dịch "Hòa bình đẹp lắm", đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến đông đảo công chúng bằng các định dạng nội dung số đa nền tảng, giàu tính tương tác.

Đặc biệt, VCCorp còn bền bỉ khởi tạo và phát triển các hệ sinh thái giải thưởng mang tầm vóc quốc gia như Human Act Prize (phối hợp cùng Báo Nhân Dân vinh danh các dự án bền bỉ vì cộng đồng) và Better Choice Awards (tôn vinh các giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng).

Các tập thể và cá nhân ngoài lực lượng Công an nhân dân vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Thông qua chuỗi hoạt động quy mô và giàu ý nghĩa đó, VCCorp không chỉ khẳng định vị thế của một tập đoàn công nghệ - truyền thông hàng đầu, mà còn phát huy năng lực kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, thúc đẩy những sáng kiến vì xã hội thông qua sức mạnh của công nghệ và các nền tảng số, qua đó đóng góp vào quá trình kiến tạo một xã hội số hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đồng hành xây dựng "Niềm tin số”

Điểm nhấn của Hội nghị là hai phiên tọa đàm với sự tham gia của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - PGĐ CATP; Đại tá, NSND Vũ Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), cùng các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp truyền thông cùng đông đảo KOL, KOC, các hoa hậu và nhà sáng tạo nội dung.

Hội nghị đã thảo luận sâu về những thách thức nổi cộm của không gian mạng hiện đại như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phòng chống tin giả và công nghệ Deepfake, vi phạm bản quyền số, minh bạch hoạt động quảng cáo, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm xã hội của những người có sức ảnh hưởng.

Sự kiện một lần nữa cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp công nghệ - truyền thông trong việc đồng hành cùng cơ quan quản lý trước những thách thức mới của không gian mạng, phát huy sức mạnh của các nền tảng số để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng môi trường số an toàn, văn minh.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc - Phó TGĐ Công ty Cổ phần VCCorp chia sẻ bài tham luận “Thuật toán của sự tử tế”

Trong bài tham luận “Thuật toán của sự tử tế” trình bày tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp cho rằng doanh nghiệp truyền thông cần “vượt trên cả sự tuân thủ” để chủ động tạo ra các giá trị tích cực. Theo ông, những nội dung tử tế và chân thật sẽ chạm tới trái tim người đọc, từ đó định hình lại thuật toán phân phối thông tin và củng cố niềm tin cho xã hội.

Hiện thực hóa định hướng đó, VCCorp sẽ tiếp tục sát cánh cùng Công an TP. Hà Nội trong các chương trình ứng dụng công nghệ, phát huy năng lực truyền thông số và huy động cộng đồng chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh.

Các Lãnh đạo và Đại biểu cùng thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Thủ đô"

Việc đồng hành cùng Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô là bước đi tiếp theo trong hành trình phát huy thế mạnh của một doanh nghiệp công nghệ - truyền thông hàng đầu, kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý, các nền tảng số, doanh nghiệp và cộng đồng người sáng tạo nội dung, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, đáng tin cậy và phát triển bền vững.