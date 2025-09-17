Vbiz kiếm đâu ra người thứ 2 hack tuổi thần sầu như mỹ nhân này, “cao thêm 10cm thì chắc chắn là Hoa hậu”

Tối 16/9, bộ phim Tử Chiến Trên Không chính thức có màn ra mắt hoành tráng tại TP.HCM, thu hút sự chú ý đông đảo từ giới truyền thông và khán giả. Sự kiện thảm đỏ được ví như đại tiệc nhan sắc khi quy tụ dàn sao khủng của showbiz Việt, ai cũng diện những bộ cánh lộng lẫy. Trong đó, sự xuất hiện của Thanh Thúy và ông xã - đạo diễn Đức Thịnh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Đã khá lâu rồi khán giả mới được thấy cặp vợ chồng cùng xuất hiện tại một sự kiện lớn, ngay lập tức nhan sắc của Thanh Thúy trở thành chủ đề hot.

Không chỉ là bà chủ đứng sau thành công của nhiều dự án, Thanh Thúy còn ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung bên cạnh ông xã phong độ. Điểm nhấn trong lần xuất hiện này là việc nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện với kiểu tóc mới, nhuộm sáng màu, khác hoàn toàn với mái tóc đen đã gắn liền với cô suốt cả sự nghiệp. Nhiều bình luận, người cho rằng Thanh Thúy trông rất "Tây", rất trẻ, số khác lại không thực sự thích màu tóc mới, cho rằng Thanh Thúy vẫn đẹp nhất khi để màu tóc tự nhiên. Dù vậy, màu tóc không thể làm ảnh hưởng đến visual trẻ đẹp của Thanh Thúy, nhất là chiếc má lúm đồng tiền cực cuốn khiến cô nổi bần bật tại sự kiện. Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng Thanh Thúy quá trẻ đẹp, không hề giống như đã 43 tuổi, nhan sắc không thua gì nhiều mỹ nhân trẻ hiện nay. Thậm chí có những khán giả còn cho rằng Thanh Thúy mang nét đẹp của một Hoa hậu, chỉ cần có thêm chiều cao thì chắc chắn đã là một Hoa hậu nổi tiếng của showbiz.

Bình luận của khán giả

Nói thêm về câu chuyện chiều cao, chính bản thân Đức Thịnh từng chia sẻ vợ mình bị hạn chế về chiều cao: "Tôi phải chê Thúy ở chiều cao khiêm tốn. Thúy bị thiếu về chiều cao. Nếu cao thêm khoản 7 cm nữa, Thúy sẽ rất tốt. Người ta hỏi vì sao Thúy không tham gia phim nhựa, nhưng là ông xã, tôi biết lí do chứ. Lí do bởi đây là thời của các cô gái chân dài. Tôi khuyên Thúy đừng buồn vì các cô đào đóng phim điện ảnh, có mấy ai chân ngắn đâu. Khi nào các đạo diễn ưa chuộng chân ngắn nhưng mình không được mời thì hãy buồn."

Thanh Thúy từ những ngày đầu bước vào nghệ thuật đã được chú ý nhờ gương mặt mộc trong sáng, tự nhiên và đầy thiện cảm. Thời điểm chưa có công nghệ làm đẹp hiện đại, cô vẫn nổi bật với làn da mịn màng, đôi mắt tròn sâu và khuôn mặt phúc hậu. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng khẳng định Thanh Thúy là diễn viên Việt Nam để mặt mộc đẹp nhất, thậm chí ví von rằng nếu cô cao thêm 20 phân thì chắc chắn đã đủ chuẩn để trở thành Hoa hậu Việt Nam. Hình ảnh thời trẻ với nụ cười rạng rỡ, không son phấn của Thanh Thúy đến nay vẫn được nhiều khán giả nhớ mãi như biểu tượng của một nhan sắc thuần khiết.