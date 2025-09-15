Lễ vu quy rước dâu bằng xe máy của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu kém 17 tuổi ở Cà Mau

Không gian ngày trọng đại được bài trí theo phong cách truyền thống, cô dâu và chú rể diện áo dài đỏ đồng điệu. Trong ngày vui, Hồ Quang Hiếu khoe loạt ảnh bên bà xã và thông báo ngắn gọn: “Đón nàng về dinh”. Trong khi đó, Tuệ Như cũng hạnh phúc chia sẻ: “Em đã pha trà, cũng đã cắm hoa, chỉ chờ người qua, là tròn chữ nhà”.

Thay vì dùng xe sang, Hồ Quang Hiếu lựa chọn xe máy để rước nàng về dinh, hình ảnh mộc mạc, gần gũi này của cặp đôi khiến dân mạng thích thú

Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong lễ vu quy

Tuệ Như được mẹ chồng tự tay đeo vàng

Hồ Quang Hiếu rước dâu bằng xe máy. Buổi lễ có sự góp mặt của hai bên gia đình. Cặp đôi rạng rỡ chụp hình bên mẹ ruột và mẹ chồng. Tuệ Như nhận sính lễ và của hồi môn trong không khí ấm cúng.

Đặc biệt, con trai đầu lòng của cặp đôi cũng xuất hiện. Hồ Quang Hiếu nhiều lần bế con chụp ảnh cùng khách mời. Em bé được nhận xét bụ bẫm, đáng yêu.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn hồi tháng 5/2023, sau đó tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà cô dâu. Cả hai chọn có con trước, sau đó mới làm đám cưới. Trên mạng xã hội, họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống hôn nhân.

Ngày trọng đại của vợ chồng Hồ Quang Hiếu càng thêm trọn vẹn khi có sự xuất hiện của con trai

Tuệ Như sở hữu sắc vóc xinh như hoa hậu, chiều cao 1,8 m, kém Hồ Quang Hiếu 17 tuổi. Dù cách biệt tuổi tác, nhưng Hồ Quang Hiếu cho biết anh và vợ hiếm khi tranh cãi, thay vào đó luôn tìm được sự đồng điệu.

Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại TP.HCM trong không gian ấm cúng, chỉ mời khoảng 80 khách, chủ yếu là người nhà và bạn bè thân thiết.

“Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ”, Hồ Quang Hiếu nói.

Nhiều đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Trường… đã nhận được thiệp mời của vợ chồng nam ca sĩ "Con bướm xuân".