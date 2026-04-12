Vbiz đố ai lột xác gắt hơn mỹ nhân này: Từ gái quê đen nhẻm thành hoa hậu đẹp khiếp hồn chỉ sau 1 tuần

Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần, nữ diễn viên trẻ Trang Emma khiến khán giả phải dụi mắt chục lần vì màn thay da đổi thịt quá sức chóng mặt. Mới tuần trước, cô còn xuất hiện trên sóng giờ vàng với hình ảnh một người phụ nữ quê mùa, làn da đen nhẻm trong Không Giới Hạn. Ở những tập cuối, nhân vật của cô thậm chí còn mang bầu, xuống sắc thấy rõ, tạo hình không thể chuẩn hơn. Thế mà chỉ một tuần sau, Trang Emma đã quay ngoắt 180 độ, trở thành nữ chính xinh đẹp ngút ngàn trong Lời Hứa Đầu Tiên. Không còn dấu vết của sự lam lũ, cô xuất hiện với visual chuẩn hoa hậu: da trắng sáng, thần thái sắc sảo, phong thái tự tin như bước ra từ một cuộc thi nhan sắc thực thụ. Sự đối lập quá mạnh giữa hai vai diễn khiến netizen không khỏi choáng váng, thậm chí còn gọi vui đây là màn “lột xác cấp tốc” hiếm có của Vbiz.

Hình ảnh "lột xác" sau 1 tuần do chính Trang Emma đăng tải

Thực tế, đây không phải lần đầu Trang Emma gây ấn tượng với khả năng biến hóa hình ảnh. Nữ diễn viên trẻ vốn là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV, từng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Từ cô công nhân xinh đẹp trong Làng Trong Phố cho đến nhân vật phản diện mưu mô ở Những Nẻo Đường Gần Xa, hay vai nữ quân y Hồi thời trẻ trong Không Thời Gian,... mỗi lần xuất hiện là một màu sắc hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, phải đến cú chuyển mình giữa Không Giới Hạn và Lời Hứa Đầu Tiên, khán giả mới thực sự cảm nhận rõ sự lột xác của Trang Emma. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, mà cách cô làm chủ thần thái cũng là điểm đáng chú ý. Dù Lời Hứa Đầu Tiên mới chỉ hé lộ vài trích đoạn ngắn, khán giả đã phải bất ngờ vì diễn xuất của nữ diễn viên.

Trang Emma trong Lời Hứa Đầu Tiên

Trong Lời Hứa Đầu Tiên, Trang Emma đảm nhận vai Vi Minh, nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Vi Minh là một cô gái trẻ mang trong mình khát vọng đổi đời, quyết tâm bước chân vào thế giới sắc đẹp đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt, nơi cô phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và cả những mất mát không thể tránh khỏi.

Dĩ nhiên Vi Minh cũng không đơn thuần là một cô gái thi hoa hậu, mà là hình ảnh đại diện cho những người trẻ khao khát vươn lên, sẵn sàng đánh đổi để chạm tới hào quang. Sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là những mối quan hệ phức tạp, những toan tính ngầm và cả sự giằng xé nội tâm. Nhân vật này đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được sự chuyển biến tinh tế, từ trong trẻo, ngây thơ đến va vấp, rồi dần trưởng thành hoặc đánh mất chính mình.

Đây cũng chính là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của Trang Emma tính đến thời điểm hiện tại. Nếu như những vai trước giúp cô ghi điểm nhờ ngoại hình và sự linh hoạt, thì với Vi Minh, cô buộc phải chứng minh khả năng diễn xuất nội tâm.

Trang Emma hứa hẹn có màn biến hóa thú vị ở Lời Hứa Đầu Tiên

