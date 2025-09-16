Vbiz có thêm cặp đôi lệch nhau 10 tuổi, đàng gái từng huỷ hôn bạn trai 13 năm

Showbiz Việt lại vừa đón thêm một chuyện tình mới gây chú ý. Theo đó, diễn viên Quỳnh Lam chính thức xác nhận đang hẹn hò, và "nửa kia" không ai khác chính là diễn viên Vũ Đằng, kém cô 10 tuổi.

Theo chia sẻ, cả hai hiện trong giai đoạn tìm hiểu. Quỳnh Lam cho biết sau khi kết thúc mối tình kéo dài với bạn trai ngoại quốc, cô đã mở lòng trở lại và Vũ Đằng là người mang đến cảm giác an toàn. Nữ diễn viên khẳng định: "Dù kém nhiều tuổi, Đằng tỏ ra là người chững chạc và đáng tin cậy, nên tôi quyết định cho cả hai cơ hội".

Quỳnh Lam và Vũ Đằng công khai mối quan hệ sau 1 năm tìm hiểu

Trước đó, cư dân mạng soi ra nhiều hint nghi vấn Quỳnh Lam đã có tình yêu mới. Cụ thể, "thánh soi" phát hiện Quỳnh Lam thường xuyên xuất hiện trên TikTok của diễn viên Vũ Đằng, cả hai cùng nhau đi ăn uống, đu trend và có những cử chỉ thân thiết, tình cảm hơn đồng nghiệp thông thường.

Ngoài ra, cách đây ít tháng, Vũ Đằng đã đăng ảnh ăn tối thân mật cùng 1 cô gái, đồng nghiệp đồng loạt vào trêu ghẹo và còn chấm hóng chờ ngày ăn cưới. Đáng nói nhất, khi một cư dân mạng gọi thẳng tên "Chị Hoàng Quỳnh Lam" bên dưới bức ảnh kia thì Vũ Đằng "thả like".

Trong đám cưới Hà Trí Quang - Thanh Đoàn, Quỳnh Lam và Vũ Đằng công khai xuất hiện cùng nhau. Quỳnh Lam cũng chủ động đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường thân mật bên Vũ Đằng trên trang cá nhân. Tổng hợp loạt hint này, cư dân mạng liền đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai.

Cả hai thường xuyên quay clip, tương tác cực ngọt ngào trên mạng xã hội

Cả hai tình tứ dự đám cưới của Hà Trí Quang

Quỳnh Lam là nữ diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh Việt qua hàng loạt bộ phim như: Cô Dâu Tuổi Dần, Luật Trời, Khóc Thầm, Con Gái Chị Hằng, Đi Qua Mùa Mưa... Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn duy trì làm nghệ thuật, được khen ngợi trẻ hơn so với tuổi và ngày càng nhuận sắc.

Hồi tháng 4/2024, Quỳnh Lam xác nhận đã chia tay với bạn trai người Anh tên Alex Selcoe. Nữ diễn viên cho biết cả hai đã đường ai nấy đi vào nửa năm trước nhưng đến giai đoạn thích hợp mới chia sẻ với công chúng. Thời điểm tan vỡ, cả hai đã có 13 năm gắn bó. Nữ diễn viên được cầu hôn tại Anh vào 2019, cả hai ra mắt gia đình 2 bên và dự định tổ chức lễ cưới nhưng bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. Trong 13 năm gắn bó, Quỳnh Lam được đưa đi du lịch ở nhiều đất nước. Nữ diễn viên từng xúc động khoe người yêu ga lăng, giúp cô thỏa đam mê khám phá.

Trao đổi với chúng tôi, Quỳnh Lam thổ lộ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè hậu tan vỡ: "Tôi không muốn đánh mất người bạn như Alex Selcoe, chúng tôi chia tay trong hoà bình êm đẹp. Chuyện của hai người thì chỉ có người trong cuộc biết nên chia sẻ sâu xa hơn thì không tiện. Dẫu sao tôi rất cám ơn Alex đã mang đến cho tôi khoảng thanh xuân đẹp nhất".

Về nguyên nhân tan vỡ, Quỳnh Lam khẳng định không có bất kỳ người thứ 3 nào xen giữa mối tình này, cả hai kết thúc vì hết duyên. "Nữ hoàng phim xưa" vẫn dành những lời tốt đẹp dành cho người cũ: "Hoàn toàn không có chuyện người thứ 3. Anh Alex Selcoe rất chung thuỷ, đó là điểm sáng nhất của anh". Nữ diễn viên cho biết không thể chia sẻ câu chuyện cụ thể dẫn đến chia tay, vì như thế sẽ rất bất công với người cũ.