Vbiz có mỹ nhân được báo Trung khen đẹp nhất Việt Nam, đứng cạnh sao quốc tế nhưng chưa biết "lép vế" là gì

Vbiz không thiếu những mỹ nhân từng khiến truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Từ những lần xuất hiện tại sự kiện lớn cho đến khi tham gia các chương trình nước ngoài, nhiều gương mặt đã gây ấn tượng nhờ visual nổi bật và thần thái cuốn hút. Trong số đó, Chi Pu là cái tên đặc biệt gây chú ý khi được báo chí Trung Quốc không ngần ngại gọi là "mỹ nhân số 1 Việt Nam", thậm chí đặt lên bàn cân với nhiều sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Trang Sina từng dành cho Chi Pu danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", thậm chí khẳng định nhan sắc của cô có phần nổi bật hơn cả Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao hạng A đình đám Cbiz. Trong khi đó, Sohu hay Elle China cũng lần lượt gọi Chi Pu là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "mỹ nhân số 1 Việt Nam".

Tại sao Chi Pu được báo Trung tung hô đến vậy?

Việc Chi Pu được truyền thông Trung Quốc ưu ái không phải là điều ngẫu nhiên. Sau khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023, nữ nghệ sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa dàn thí sinh quốc tế. Không đi theo lối an toàn, Chi Pu liên tục mang đến những tiết mục được đầu tư chỉn chu, đa dạng màu sắc, từ hình ảnh, âm nhạc đến concept trình diễn. Đặc biệt, việc khéo léo lồng ghép yếu tố văn hoá Việt Nam vào các màn công diễn cũng giúp cô ghi điểm mạnh mẽ, tạo nên sự khác biệt giữa một "rừng" visual và tài năng.

Bên cạnh đó, điểm khiến truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Chi Pu nằm ở tổng thể hài hòa giữa đường nét gương mặt và thần thái. Cô sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú, đôi mắt sắc sảo cùng sống mũi cao - những yếu tố được cho là rất hợp gu thẩm mỹ của khán giả châu Á. Ngoài ra, phong cách biến hóa linh hoạt từ ngọt ngào, trong trẻo đến quyến rũ, cá tính cũng giúp Chi Pu luôn tạo cảm giác mới mẻ mỗi khi xuất hiện.

Những lần Chi Pu đọ sắc với sao quốc tế

Không chỉ gây ấn tượng tại các sân khấu quốc tế, Chi Pu còn nhiều lần khiến dân tình "mắt chữ A mồm chữ O" khi đứng chung khung hình với loạt sao đình đám châu Á. Điều đáng nói, trong bất kỳ khoảnh khắc nào, nữ nghệ sĩ cũng giữ được phong độ visual ổn định, thần thái tự tin và hoàn toàn không lép vế.

Một trong những màn đọ sắc gây chú ý phải kể đến khi Chi Pu hội ngộ mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera. Đứng cạnh biểu tượng nhan sắc Đông Nam Á, Chi Pu vẫn nổi bật với vẻ đẹp thanh tú, gương mặt hài hoà và nụ cười rạng rỡ. Hai mỹ nhân mỗi người một vẻ nhưng không hề tạo cảm giác chênh lệch.

Không dừng lại ở đó, Chi Pu còn có dịp chung khung hình với dàn sao Hàn đình đám như Jiyeon, T-ara, Jessica Jung, Jung Chae Yeon hay CL. Dù với thời điểm nào, Chi Pu vẫn giữ được thần thái cuốn hút, không hề bị "nuốt chửng" mà ngược lại còn toát lên nét cuốn hút riêng. Qua loạt khoảnh khắc này, không khó để nhận ra Chi Pu là một trong số ít nghệ sĩ Việt giữ được phong độ ổn định khi bước ra sân chơi quốc tế.

Chi Pu chung khung hình mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera, minh tinh Thái Lan - Orm Kornnaphat

Chi Pu và "nữ chính số khổ" Park Shin Hye

Chi Pu và "công chúa băng giá" Jessica

Chi Pu và "chị đại" CL

Chi Pu và nữ thần Kpop Jiyeon

Màn đọ sắc này khiến netizen nhìn lướt qua cứ tưởng Chi Pu là thành viên của T-Ara