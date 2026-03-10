Vbiz có mỹ nhân bị nhầm là AI, mặt đẹp như búp bê nhưng body "mỏng" đến mức bất hợp lý

Trong showbiz Việt, không phải người đẹp nào cũng có thể chỉ cần xuất hiện vài giây đã khiến mạng xã hội lập tức xôn xao. Tuy nhiên, người mẫu Đỗ Hương Giang lại là một trường hợp như vậy. Mỗi lần lộ diện, visual của cô thường nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Lý do không chỉ nằm ở gương mặt sắc nét mà còn bởi vóc dáng siêu mảnh khiến nhiều người nhận xét trông giống nhân vật AI hơn là người thật.

Visual đẹp như búp bê của Hương Giang khiến nhiều người trầm trồ

Đỗ Hương Giang là một trong những gương mặt người mẫu trẻ được chú ý trong vài năm gần đây. Cô sinh năm 1999 tại Hà Nội, từng theo học tại Đại học Ngoại thương trước khi bước chân vào lĩnh vực người mẫu chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao khoảng 1m75 cùng vóc dáng mảnh mai, cô nhanh chóng được đánh giá là có tỷ lệ cơ thể phù hợp với phong cách high fashion.

Tên tuổi của Đỗ Hương Giang được nhiều khán giả biết đến hơn khi cô tham gia chương trình The New Mentor - Người mẫu toàn năng . Tại đây, người đẹp lựa chọn về đội của super mentor Hương Giang và trở thành một trong những thí sinh gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong thái tự tin trên sàn diễn.

Trong suốt hành trình tại chương trình, Đỗ Hương Giang được nhận xét có thần thái lạnh lùng, khả năng làm việc trước ống kính tốt và phong cách trình diễn khá rõ nét. Những yếu tố này giúp cô nhanh chóng ghi điểm với khán giả yêu thời trang, đồng thời trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều sau chương trình.

Hương Giang gây chú ý sau màn thể hiện ấn tượng ỏ The New Mentor

Sau chương trình The New Mentor , học trò của Hương Giang vẫn duy trì hoạt động khá đều đặn trong làng thời trang. Người đẹp sinh năm 1999 thường xuyên xuất hiện trên nhiều sàn diễn và sự kiện thời trang lớn nhỏ, tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp.

Với lợi thế vóc dáng thanh mảnh cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn, cô nhanh chóng thích nghi với môi trường runway và ghi điểm bằng những bước catwalk dứt khoát. Trên sàn diễn, Đỗ Hương Giang gây ấn tượng nhờ phong thái tự tin, thần thái lạnh lùng đậm chất high fashion. Những bước đi chắc chắn cùng khả năng kiểm soát biểu cảm giúp cô nổi bật giữa dàn người mẫu trẻ.

Đỗ Hương Giang sở hữu kỹ năng trình diễn cuốn hút, thần thái tự tin

Body siêu thực của nữ người mẫu giúp cô trở nên nổi bật thêm

Điều khiến Đỗ Hương Giang thực sự tạo nên khác biệt giữa dàn người mẫu trẻ hiện nay lại nằm ở visual đặc trưng của cô. Gương mặt nhỏ nhắn với đường nét sắc sảo, đôi mắt dài và sống mũi cao khiến nhiều người nhận xét nhan sắc của cô mang cảm giác giống búp bê. Khi kết hợp với thân hình mảnh mai và tỷ lệ cơ thể dài, tổng thể diện mạo của người mẫu sinh năm 1999 càng trở nên đặc biệt.

Không ít cư dân mạng cho rằng body của Đỗ Hương Giang "mỏng" đến mức khó tin, đặc biệt khi cô diện các thiết kế ôm sát hoặc trang phục cắt xẻ. Tuy nhiên, trong giới thời trang, vóc dáng thanh mảnh lại là lợi thế giúp người mẫu dễ dàng trình diễn những thiết kế mang tính high fashion.

Vóc dáng gầy đến mức khó tin của Đỗ Hương Giang khiến nhiều người lo lắng

Có thời điểm, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy thân hình gầy đến mức lộ rõ khung xương của cô trong một số hình ảnh hoặc video. Đôi chân dài nhưng khá khẳng khiu, cánh tay nhỏ cùng vòng eo siêu thon khiến không ít người nhận xét rằng vóc dáng của nữ người mẫu trông giống như "da bọc xương".

Trước những ý kiến trái chiều này, Đỗ Hương Giang từng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Người đẹp sinh năm 1999 cho biết bản thân vẫn khỏe mạnh và việc giữ dáng là một phần quan trọng trong công việc người mẫu. Theo chia sẻ của cô, vóc dáng hiện tại là kết quả của chế độ ăn uống được kiểm soát chặt chẽ, chủ yếu theo hướng "eat clean" kết hợp với việc tập luyện thường xuyên để duy trì form người phù hợp với các yêu cầu của nghề nghiệp. Mỹ nhân sinh năm 1999 cũng khẳng định cô "gầy vui, gầy khỏe" chứ không hề gặp vấn đề sức khỏe như nhiều đồn đoán.