Vbiz có mỹ nam chẳng biết dùng visual sao cho đúng: Càng đóng phim càng xấu, diễn xuất tìm không ra điểm chê

Thành Vũ |

Dù có nhan sắc ngoài đời, nam diễn viên lại liên tục đóng những vai xấu, không bặm trợn thì cũng đói khổ xanh xao.

Sau khi ghi dấu ấn đậm nét với siêu phẩm Mưa Đỏ, nam diễn viên Phương Nam tiếp tục trở thành tâm điểm của khán giả khi góp mặt trong dự án phim lễ Trùm Sò. Với khả năng biến hóa xuất thần, anh một lần nữa khẳng định thực lực của mình và không ngại rũ bỏ nhan sắc vì nghệ thuật.

Tham gia Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh, Phương Nam thủ vai Tôm Hùm mang màu sắc giang hồ lãng tử. Nhân vật này gây chú ý bởi mái tóc dài phong trần, râu ria xồm xoàm và gương mặt luôn bặm trợn. Đây cũng là 1 trong 3 nhân vật then chốt trong hành trình đi tìm lại số vàng bị mất của Trùm Sò.

Để hóa thân tròn trịa thành Tôm Hùm, Phương Nam đã bước vào quá trình rèn luyện gian nan, nhất là ở mảng hành động. Nam diễn viên tiết lộ đã phải tăng cường thể lực dưới cái nắng gay gắt của vùng Ninh Chữ, thậm chí gặp chấn thương nhẹ. Ngoài ra, anh chàng thẳng thắn rằng không ngại thay đổi ngoại hình vì vai diễn của mình. "Sau Mưa Đỏ, nhiều người đóng khung tôi vào những vai khắc khổ, lấy nước mắt. Với Tôm Hùm, tôi muốn chứng minh mình có thể khiến khán giả cười bằng sự ngây ngô của một gã giang hồ", anh cho biết.

Phương Nam râu ria, tóc tai xồm xoàm trong Trùm Sò

Nếu nhìn lại chiều dài sự nghiệp của Phương Nam, đặc biệt ở mảng điện ảnh, các vai diễn nổi danh của anh đều không có thế mạnh ngoại hình. Trước Tôm Hùm của Trùm Sò, Phương nam đã gây chú ý với Binh Tư trong Cậu Vàng, và sau đó là anh Tạ của Mưa Đỏ. Việc liên tục đảm nhận các vai diễn có ngoại hình "xấu lạ" dần dần trở thành thương hiệu riêng của anh.

Phương Nam trải qua mỗi phim là lại "làm xấu"

Mặt khác, nam diễn viên ngày càng được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt diễn xuất và mức độ nhập tâm trong từng vai diễn. Đơn cử là với vai Tạ của Mưa Đỏ, Phương Nam đã "càn quét" mùa giải thưởng với một loạt cúp như LHP Việt Nam, Cánh Diều, Ngôi Sao Xanh...

Phương Nam càn quét giải thưởng với Mưa Đỏ

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khắc khổ hay bặm trợn trên phim, ngoài đời Phương Nam lại là một mỹ nam sở hữu gương mặt điển trai, góc cạnh cùng thân hình 6 múi nóng bỏng, săn chắc. Sau Trùm Sò, nhiều khán giả hy vọng được thấy nam diễn viên trong một hình tượng "ưa nhìn" hơn, cùng thể loại phim khác biệt so với các sản phẩm trước.

Visual điển trai, quyến rũ của Phương Nam ngoài đời

Trùm Sò đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

