Vbiz có hàng trăm mỹ nhân nhưng duy nhất 1 người càng có tuổi càng đẹp, cốt cách giai nhân từ trong xương tủy

Gần đây, cư dân TikTok rỉ tai nhau về một hiện tượng lạ: hàng loạt video về Hồng Diễm phủ sóng khắp mạng xã hội, lướt đến đâu cũng thấy nữ diễn viên. Cũng đúng thôi bởi lẽ, Hồng Diễm mới đây vừa tái xuất đường đua phim Việt với tác phẩm Lằn Ranh đang được khán giả yêu thích. 1 năm kể từ cơn sốt Trạm Cứu Hộ Trái Tim, sự trở lại của người đẹp 8x nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Dẫu biết Hồng Diễm đã xinh đẹp rồi nhưng mỗi lần ngắm nhìn, fan vẫn rụng rời tay chân trước nhan sắc kiều diễm, đằm thắm của cô. Phục vụ cho vai diễn, Hồng Diễm cắt phăng mái tóc dài quen thuộc, thay vào đó là kiểu tóc bob khác lạ nhưng cuốn hút đến khó tả. Không còn nét nữ tính, Hồng Diễm nay toát ra khí chất sang trọng, quý phái mà không cần phải cố.

Ở tuổi 42, nữ diễn viên gây xuýt xoa nhờ làn da hồng hào, căng mịn, góp phần mang đến vẻ tươi trẻ cho bản thân. Càng có tuổi, Hồng Diễm càng đẹp một cách trang nhã, mặn mà lấn át loạt đàn em. Dù đã có chút dấu hiệu thời gian trên khuôn mặt, không thể phủ nhận cô mang cốt cách của một giai nhân, ăn sâu trong xương tủy.

Người hâm mộ hết lời khen ngợi khả năng quản lý bản thân của Hồng Diễm, sắc vóc ở ngưỡng tứ tuần đáng ghen tỵ. Nhiều video trích từ Lằn Ranh hay edit “giật giật” về cô thu hút lượt xem và lượt tương tác rất cao, chứng minh sức hút khó cưỡng của người đẹp phim giờ vàng.

Một số bình luận của netizen:

- Hồng Diễm đẹp thật sự, cắt tóc mới nhìn sang sang hẳn ra.

- Hồng Diễm ở tuổi 42 tuổi là những gì tôi muốn khi 42 tuổi.

- Xem Lằn Ranh mà cứ mê mẩn nhan sắc của chị, diễn xuất cũng ổn nữa chứ.

- Càng có tuổi càng đẹp, sự thanh lịch, thần thái ăn sâu trong máu rồi.

- Đẹp tàn bạo, đẹp tàn canh, đẹp tàn nhẫn.

Lằn Ranh là dự án phim chính luận đầu tiên mà Hồng Diễm tham gia. Trong phim, cô gây ấn tượng mạnh với vai viện phó Viện Kiểm Sát Bùi Hằng Thu. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên đảm nhận một vai có chức tước, khác hẳn so với những vai diễn trước đây vốn tập trung vào dòng phim gia đình. Vai diễn này đòi hỏi Hồng Diễm phải thể hiện phong thái cứng rắn, nội tâm sắc lạnh, kiên định, đồng thời toát ra uy quyền của một người phụ nữ gánh trọng trách trong ngành kiểm sát.

Trước Lằn Ranh, Hồng Diễm đã ghi dấu ấn với những vai diễn trong các phim tâm lý tình cảm gia đình như Cầu Vồng Tình Yêu, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng, Trạm Cứu Hộ Trái Tim… Những vai diễn này thường mang hình ảnh những phụ nữ ngoan hiền, chịu nhiều sóng gió trong cuộc đời, giúp cô xây dựng vị trí vững chắc trong lòng khán giả.

Lằn Ranh không chỉ là câu chuyện cá nhân của các nhân vật mà còn phản ánh nhiều vấn đề nóng bỏng trong xã hội như tham nhũng, lợi dụng chức vụ để mưu lợi, lợi ích nhóm, bao che và bảo kê. Bộ phim kể về tình hình tại tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, thời điểm nhạy cảm đòi hỏi những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy hay Phó Bí thư Lê Đình Sách phải xử lý nhiều vấn đề quan trọng, sắp xếp nhân sự và vận hành một guồng máy mới.