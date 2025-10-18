Vay Trung Quốc 1,3 tỷ USD, quốc gia hơn 35 triệu dân được Bắc Kinh miễn lãi, viện trợ thêm 14 triệu USD

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định miễn lãi suất cho các khoản vay dành cho Mozambique đáo hạn năm 2024 và viện trợ thêm 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD) cho quốc gia châu Phi này.

Thông tin trên được Thủ tướng Mozambique Benvinda Levi cho biết ngày 14/10 sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Bắc Kinh.

“Chúng tôi đã nhận được 2 tin vui từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Một là khoản viện trợ 100 triệu nhân dân tệ, hai là việc xóa lãi vay đối với các khoản nợ của Mozambique đáo hạn năm 2024”, Thủ tướng Levi nói, đồng thời lưu ý rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc không đề cập đến việc cấp thêm khoản vay mới.

Theo dữ liệu của chính phủ Mozambique, tính đến tháng 3 năm nay, Trung Quốc là chủ nợ song phương lớn nhất của nước này với 1,3 tỷ USD, tương đương 14% tổng nợ nước ngoài của Mozambique.

Trong cuộc gặp song phương, 2 nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai các dự án hiện tại và tìm kiếm sáng kiến mới phù hợp với Chiến lược Phát triển Quốc gia 2025–2044 và Kế hoạch 5 năm 2025–2029 của Mozambique.

“Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp theo chuỗi giá trị, giáo dục, đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp, y tế, chuyển đổi số, công nghiệp, du lịch, tài nguyên khoáng sản, năng lượng, giao thông và logistics”, Thủ tướng Mozambique nói.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mozambique – quốc gia với hơn 35 triệu dân.

Tính đến tháng 4 năm ngoái, đầu tư của Trung Quốc vào Mozambique ước đạt 9,8 tỷ USD, tập trung ở các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng và khai khoáng.

Tham khảo: Macau News﻿