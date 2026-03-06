Vay tín dụng hơn 11 tỷ đồng nhưng không nhận được tiền, 4 năm sau người đàn ông mới được tòa thông báo: “Khoản vay của anh đã bị chuyển cho người khác”

Vay tín dụng nhưng không nhận được tiền

Ngày 28/2/2019, do cần vốn xoay vòng để nhận thầu công trình xây dựng, Anh Từ Mỗ Lâm (34 tuổi), sống tại huyện Tạc Thủy, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã nộp hồ sơ vay 2,9 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) tại Ngân hàng Thương mại Nông thôn Tạc Thủy. Đến ngày 14/3 cùng năm, anh được mời đến ngân hàng ký hai văn bản gồm Hợp đồng vay cá nhân và Hợp đồng bảo lãnh.

Sau khi ký xong, nhân viên ngân hàng viện dẫn điều khoản trong hợp đồng cho phép bên cho vay giám sát việc sử dụng vốn, đồng thời yêu cầu anh giao lại thẻ ngân hàng và mật khẩu rút tiền để tiện kiểm soát tài khoản. Nhân viên cũng dặn anh về nhà chờ thông báo giải ngân.

Anh Từ cho biết khi nộp hồ sơ vay vốn, theo yêu cầu của ngân hàng, anh và vợ cùng viết đơn xin vay, đồng thời mời thêm 2 người làm bảo lãnh. Ngoài những giấy tờ cơ bản như CCCD và giấy đăng ký kết hôn, phía ngân hàng không yêu cầu thêm tài liệu nào khác.

Do khoản vay không được giải ngân trong thời gian dài, anh tưởng rằng ngân hàng chưa phê duyệt nên không tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên đến năm 2023, khi nhận được giấy triệu tập của tòa án, anh mới biết khoản vay 2,9 triệu NDT không chỉ đã được phê duyệt mà còn được giải ngân ngay trong ngày ký hợp đồng. Điều đáng nói là khoản tiền này đã được chuyển sang tài khoản người khác, trong khi ngân hàng vẫn yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm trả nợ.

Hàng loạt nghi vấn quanh khoản vay

Theo hồ sơ khởi kiện mà ngân hàng nộp cho tòa án, tài liệu chứng cứ gồm đơn xin vay vốn, bản sao giấy tờ tùy thân của vợ chồng anh Từ, giấy đăng ký kết hôn, hồ sơ xác nhận ký vay trực tiếp, giấy tờ của người bảo lãnh, hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh, giấy nhận nợ và biên lai chuyển khoản.

Trong đơn xin vay, anh Từ ghi rõ mục đích vay là để bổ sung vốn cho dự án xây dựng một tòa nhà tổng hợp tại khu công nghiệp Tây Xuyên, huyện Tạc Thủy. Dự án có tổng giá trị hợp đồng 12 triệu NDT, cần ứng trước khoảng 5 triệu NDT để triển khai. Anh cho biết mình đã có 2,1 triệu NDT vốn tự có nên xin ngân hàng cho vay 2,9 triệu NDT trong thời hạn 3 năm để xoay vòng vốn cho công trình.

Tuy nhiên khi xem xét hợp đồng bảo lãnh, tòa án phát hiện khoản vay 2,9 triệu NDT này không có tài sản thế chấp cụ thể. Ngay cả hợp đồng xây dựng trị giá 12 triệu NDT cũng không được đưa vào hồ sơ bảo đảm. Điều này đồng nghĩa ngân hàng dường như chỉ dựa vào một số giấy tờ tùy thân để phê duyệt khoản vay lớn.

Một điểm gây tranh cãi khác nằm ở biên lai chuyển khoản. Tài liệu này cho thấy ngày 14/3/2019, từ tài khoản đứng tên anh Từ đã chuyển 2,9 triệu NDT sang tài khoản của một người tên Thái Mỗ Bằng.

Anh Từ khẳng định chữ ký mang tên mình trên biên lai chuyển khoản không giống chữ ký trong đơn xin vay và hợp đồng vay. Ngoài ra, thời gian in trên chứng từ là ngày 14/3/2019 nhưng dấu xác nhận của ngân hàng lại ghi ngày 15/3/2019, khiến anh nghi ngờ có sự bất thường.

Ảnh: News.qq

Theo sao kê tài khoản của người nhận tiền, trong vòng 3 ngày sau khi nhận 2,9 triệu NDT, toàn bộ số tiền đã được rút hoặc chuyển đi. Trong đó khoảng 761.600 NDT được dùng để trả lãi cho hai doanh nghiệp, 73.000 NDT thanh toán tại một đại lý ô tô ở Tây An, hơn 3.000 NDT dùng mua bảo hiểm, còn lại hơn 2 triệu NDT được rút tiền mặt với ghi chú “chi phí khác”.

Khi được hỏi về vụ việc, đại diện ngân hàng cho biết pháp nhân của 2 doanh nghiệp nói trên là ông Từ Mỗ Tài, cha của anh Từ Mỗ Lâm. Do hai công ty này chậm trả lãi vay ngân hàng nên nhân viên ngân hàng đã bàn bạc phương án cho con trai ông vay tiền để thanh toán lãi.

Phía ngân hàng cũng thừa nhận chữ ký “Từ Mỗ Lâm” trên chứng từ chuyển khoản do nhân viên ngân hàng ký thay, với lý do người vay đã có giấy ủy quyền. Tuy nhiên anh Từ khẳng định chưa từng ký bất kỳ giấy ủy quyền nào và cũng không quen biết người nhận tiền là Thái Mỗ Bằng.

Tòa án tuyên người vay phải trả nợ

Theo bản án dân sự của Tòa án nhân dân huyện Tạc Thủy năm 2023, tòa cho rằng cha của anh Từ đã thuyết phục con trai và con dâu đứng tên vay 2,9 triệu NDT để trả lãi cho các khoản vay của hai công ty gia đình. Sau khi ký hợp đồng vay ngày 14/3/2019, ngân hàng đã giải ngân khoản tiền này vào tài khoản của anh Từ.

Tòa án xác định khoản vay đã phát sinh hơn 1,01 triệu NDT tiền lãi và tuyên anh Từ phải hoàn trả 2,9 triệu NDT cùng lãi cho ngân hàng.

Sau khi thua kiện ở phiên sơ thẩm, anh Từ không kháng cáo vì nhiều lý do cá nhân nên bản án đã có hiệu lực. Tuy nhiên anh cho rằng mình bị oan nên đã gửi đơn phản ánh tới cơ quan giám sát ngân hàng để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên kết quả của vụ việc sau đó không được công bố.

Theo luật sư Triệu Lương Thiện, đối tác cao cấp của một hãng luật tại Thiểm Tây, nếu phản ánh của người vay là đúng thì quy trình cho vay của ngân hàng có nhiều dấu hiệu vi phạm. Việc không có tài sản thế chấp rõ ràng, hồ sơ bảo đảm thiếu thông tin quan trọng nhưng vẫn giải ngân khoản vay lớn có thể bị xem là cho vay trái quy định. Ngoài ra, nếu nhân viên ngân hàng tự ý ký thay tên khách hàng để chuyển tiền, hành vi này có thể bị coi là làm giả chứng cứ và vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Luật sư cho biết theo quy định của pháp luật Trung Quốc, trong trường hợp phát hiện sai sót nghiêm trọng trong bản án đã có hiệu lực, đương sự vẫn có thể nộp đơn đề nghị tòa án cấp trên xem xét tái thẩm trong thời hạn luật định.

(Theo News.qq)