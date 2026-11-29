Nguyễn Ngọc Tiện (33 tuổi, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Công an đặc khu Côn Đảo, Tp Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục tiếp nhận và di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Tiện (33 tuổi, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào tháng 01/2022, Nguyễn Ngọc Tiện cùng một đối tượng khác lấy trộm một chiếc máy cắt tại khu vực nhà văn hóa xã Diên An, huyện Diên Khánh (cũ). Trên đường mang đi tiêu thụ thì bị tổ tuần tra Công an Tp Nha Trang (cũ) bắt giữ. Sau đó đối tượng Tiện lợi dụng được toại ngoại để bỏ trốn. Ngày 30/5/2022, Nguyễn Ngọc Tiện bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã.

Nguyễn Ngọc Tiện khi bị bắt. Ảnh: CA Khánh Hoà

Công an lấy lời khai đối tượng Tiện. Ảnh: CA Khánh Hoà

Khoảng 23h ngày 26/11, khi đang ngồi nhậu với một nhóm người, Nguyễn Ngọc Tiện bị tổ tuần tra Công an đặc khu Côn Đảo, Tp Hồ Chí Minh bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và di lý đối tượng Tiện về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Khánh Hoà