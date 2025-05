Công an tỉnh Nghệ An tối 14/5 cho biết, Công an xã Đỉnh Bàn bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Hoàng Văn Tùng (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Hòa, xã Đỉnh Bàn, TP Hà Tĩnh).

Theo đó, ngày 13/5/2025, lực lượng Công an xã Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ trì, phối hợp xác minh và bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Hoàng Văn Tùng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hoàng Văn Tùng là đối tượng từng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tháng 12/2022 tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 4/2023, Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn đã tuyên phạt Tùng 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng. Sau đó, đối tượng trở về địa phương để chấp hành án tại xã Đỉnh Bàn (trước đây là xã Đình Bản, huyện Thạch Hà, nay thuộc TP Hà Tĩnh).

Đối tượng Hoàng Văn Tùng bị bắt giữ - Ảnh: CA Nghệ An

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 10/2024, Hoàng Văn Tùng bất ngờ rời khỏi nơi cư trú, bỏ trốn và lẩn trốn tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, vào chiều ngày 13/5/2025, lực lượng Công an xã Đỉnh Bàn đã xác định chính xác vị trí đối tượng và tổ chức vây bắt thành công khi Tùng đang ẩn náu tại Ninh Bình.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.