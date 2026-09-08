Vây bắt thành công Đỗ Nam Khánh SN 2002

Đỗ Nam Khánh là đối tượng đang bị truy nã về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 7/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an xã Khoái Châu và Công an xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Đỗ Nam Khánh, sinh năm 2002, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Theo hồ sơ, Đỗ Nam Khánh là đối tượng đang bị truy nã về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi gây án, Khánh liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, tìm cách che giấu tung tích nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng truy nã Đỗ Nam Khánh (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng, sáng ngày 6/9, Tổ công tác do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bàn giao Đỗ Nam Khánh cho Công an xã Khoái Châu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.