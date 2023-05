Vây bắt ông trùm vận chuyển 9 kg ma túy trên cao tốc

Ngày 24/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa chuyên án, bắt giữ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 3/2023, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin về nhóm có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, móc nối với các đối tượng ở Quảng Trị.

Xác lập ban chuyên án, tung trinh sát điều tra, đến tháng 5/2023, Phòng CSMT xác định đường dây này do Trà Văn Công (33 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng và tang vật là 9kg ma túy.

Tiếp tục xác minh, ngày 22/5, ban chuyên án nắm được thông tin Công ra Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) lấy ma túy đem về Đà Nẵng để tiêu thụ nên bố trí lực lượng đón lõng, mật phục.

Đến 15h ngày 23/5, tại khu vực hầm Mũi Trâu thuộc tuyến cao tốc La Sơn-Hòa Liên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Phòng CSMT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn, Đội CSMT Công an huyện Hòa Vang dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 43E-00058 do Hoàng Tr.Ph. (28 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) chạy, chở Trà Văn Công và Đặng Quang Hiếu (25 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ dưới hàng ghế ngồi phía sau có bao tải chứa 9 gói ma túy trọng lượng khoảng 9kg, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 3 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan.

9kg ma túy Công vận chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Bước đầu, Trà Văn Công khai nhận đây là ma túy dạng ketamin và ma túy đá do Công mua của một thanh niên (không rõ lai lịch) tại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị mang về Đà Nẵng bán lại kiếm lời.

Test nhanh ma túy, cơ quan công an xác định Công, Hiếu dương tính với chất ma túy và vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra.