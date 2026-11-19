Tàu Voyager 1 ước tính đã bay cách xa Trái Đất một ngày ánh sáng, tương đương gần 26 tỷ km, trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đạt cột mốc này.

Theo tính toán của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tàu thăm dò Voyager 1 đạt khoảng cách một ngày ánh sáng tính từ Trái Đất vào lúc 17h16 ngày 18/11 (giờ Việt Nam).

Đây là khoảng cách ánh sáng di chuyển trong 24 giờ, tương đương gần 26 tỷ km, đánh dấu cột mốc chưa từng có đối với một tàu vũ trụ do con người chế tạo.

Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ở California vẫn phải chờ khoảng một ngày để nhận tín hiệu từ Voyager 1, qua đó xác nhận con tàu đã đạt khoảng cách trên.

NASA dự kiến tổ chức một sự kiện vào ngày 19/11 để thảo luận về cột mốc này.

“Đạt khoảng cách một ngày ánh sáng là thành tựu đáng kinh ngạc, điều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chứng kiến” , Suzanne Dodd, quản lý dự án Voyager, chia sẻ.

Thông tin về tàu Voyager 1 và 2 cập nhật vào khoảng 18h15 ngày 18/11 theo giờ Việt Nam. (Dữ liệu: NASA)

Được phóng năm 1977, Voyager 1 hiện là vật thể nhân tạo ở xa Trái Đất nhất, đang di chuyển với tốc độ gần 61.000 km/h.

Con tàu đã vượt qua ranh giới ngoài của nhật quyển, vùng không gian được bảo vệ bởi các hạt mang điện và từ trường do Mặt Trời tạo ra, để tiến vào không gian liên sao năm 2012.

Tàu song sinh Voyager 2, cũng được phóng năm 1977, tiến vào không gian liên sao năm 2018.

Dù đã hoạt động gần nửa thế kỷ, Voyager 1 vẫn tiếp tục gửi dữ liệu khoa học về Trái Đất. Các thiết bị trên tàu từng phát hiện những dao động yếu, gần như liên tục, do lượng khí thưa thớt trong không gian liên sao tạo ra.

Tàu thăm dò Voyager 1 là vật thể nhân tạo ở xa Trái Đất nhất trong lịch sử nhân loại. (Ảnh: Reuters)

Đại diện JPL cho biết những biện pháp tiết kiệm năng lượng gần đây có thể giúp hai tàu Voyager duy trì liên lạc với Trái Đất thêm 3-4 năm.

Một trong những câu hỏi khoa học lớn mà Voyager đang tìm lời giải là phạm vi ảnh hưởng thực sự của Mặt Trời trong không gian, bao gồm những cơn bão mạnh như hiện tượng phóng vật chất vành nhật hoa. Chúng có thể tạo ra sóng xung kích và các vùng biến đổi áp suất có thể lan đến vị trí Voyager 1, thậm chí xa hơn.

“Ảnh hưởng của Mặt Trời kết thúc ở đâu và không gian liên sao nguyên sơ bắt đầu từ đâu? Có lẽ Voyager sẽ tồn tại đủ lâu để trả lời câu hỏi đó” , quản lý dự án Voyager nhận định.