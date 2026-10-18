Vành đai năng lượng liên tục bị tập kích, Ukraine đối mặt với mùa đông tăm tối

Tổng thống Volodymir Zelensky vừa nói rằng Nga đang đẩy mạnh tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, với mục tiêu cắt nguồn điện và sưởi ấm khi mùa đông đang đến gần.

Thành phố Zaporizhzia ở miền đông Ukraine vừa bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mátxcơva gia tăng tấn công vào nhiều mục tiêu ở thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác. Một số nhà quan sát nhận định, mục tiêu của Nga là khiến điều kiện ở các thành phố Ukraine trở nên khó khăn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/10, ông Zelensky cho biết Nga vừa tiến hành một trong những đợt tấn công lớn nhất nhằm vào ngành năng lượng Ukraine kể từ năm 2022.

“Hơn 15 cơ sở trọng yếu phục vụ phát điện và truyền tải điện tại nhiều khu vực khác nhau trên khắp Ukraine đã trở thành mục tiêu”, ông viết.

Ông cho biết thêm, công tác khôi phục đang được tiến hành, với sự tham gia của tất cả các đơn vị dịch vụ cần thiết và nguồn lực hiện có của các doanh nghiệp năng lượng Ukraine.

Ông Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách khiến người dân Ukraine phải sống trong giá rét vào mùa đông năm nay.

“Nga đang cố gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng tại Ukraine, ngay trước mùa đông. Nga đang tìm cách khiến hàng triệu người dân của chúng tôi không có điện và hệ thống sưởi”, ông viết, đồng thời kêu gọi các đồng minh gia tăng sức ép lên Mátxcơva để ngăn chặn kịch bản này.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đã “mở rộng chiến dịch tấn công hệ thống năng lượng” và tìm cách khiến nguồn dự trữ cũng như năng lực sửa chữa của Ukraine bị phân tán, quá tải và suy giảm đến mức thấp nhất có thể.

Cũng trong ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công một số mục tiêu hạ tầng tại Ukraine trong đêm.

Trong số các mục tiêu được nêu có trạm biến áp tại thành phố Zhytomyr ở phía tây bắc Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhà máy thép lớn nhất Ukraine, nằm tại thành phố Kryvyi Rih, đã bị tấn công, với lý do cơ sở này cung cấp các sản phẩm thép cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Một nhà máy thép khác tại Zaporizhzhia gần tiền tuyến cũng trở thành mục tiêu.

Các cuộc tấn công liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện của Ukraine, gây ra tình trạng cắt điện luân phiên và gián đoạn cấp nước ở nhiều khu vực của nước này.

Trước đó, các cuộc tấn công của Nga đánh trúng 3 nhà máy điện lớn tại khu vực Kiev, gồm Nhà máy nhiệt điện kết hợp số 4 và số 5, cùng Nhà máy nhiệt điện Trypillya.

Một trạm biến áp lớn, có vai trò truyền tải điện từ 2 nhà máy điện hạt nhân chủ chốt của Ukraine về thủ đô, cũng bị tấn công.

Các cơ sở này cùng nhiều trạm biến áp khác thuộc hệ thống được gọi là “vành đai năng lượng Kiev” - mạng lưới giúp đưa điện từ các khu vực khác về thủ đô, đều nằm trong số các mục tiêu bị tập kích.

Mặt trận mới

Hàng loạt cuộc tập kích khiến hệ thống năng lượng trở thành một mặt trận mới trong cuộc xung đột. Trong lĩnh vực này, Ukraine bị đánh giá đang ở thế bất lợi rõ rệt về hỏa lực, trong khi kho tên lửa PAC-3 do Mỹ cung cấp đã suy giảm.

Trong tuần này, ông Zelensky chỉ trích chính quyền thành phố Kiev vì sự chuẩn bị yếu kém cho mùa đông và không bảo vệ được cơ sở hạ tầng năng lượng của thủ đô.

Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng mất điện và thiếu hệ thống sưởi cũng được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 17/10, cho thấy điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt trong mùa đông có thể gây khủng hoảng chính trị cho chính phủ Ukraine trong thời chiến.

Theo Economic Pravda, một trang tin lớn của Ukraine chuyên về kinh tế và kinh doanh, 3 nhà máy điện lớn tại Kiev hiện không còn khả năng phát điện. Điều này khiến thủ đô phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn điện được truyền tải từ các khu vực khác của đất nước.

Trang tin này dẫn lời các chuyên gia dự báo, nếu mùa đông không quá khắc nghiệt và các trạm biến áp bị hư hỏng được sửa chữa nhanh chóng, người dân Kiev có thể phải chịu cảnh mất điện 8 giờ mỗi ngày. Trong kịch bản xấu nhất, với nhiệt độ xuống thấp và các cuộc tấn công diễn ra thường xuyên, thời gian mất điện có thể kéo dài tới 20 giờ mỗi ngày.