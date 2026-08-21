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'Vàng treo trên cây' giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa thế giới: Trung Quốc thừa nhận 'ăn đứt' hàng nội, thu về gần 3 tỷ USD từ đầu năm

Khánh Vy
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Việt Nam liên tiếp 19 năm là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới mặt hàng này.

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3 USD, tăng khoảng 3% về trị giá dù lượng xuất khẩu giảm nhẹ, với các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Mỹ...

Theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 71.000 tấn hạt điều, thu về hơn 504 triệu USD, tăng 4% về lượng và 10% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều đạt khoảng 412.000 tấn, trị giá 2,9 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm nhẹ nhưng kim ngạch vẫn tăng khoảng 3%, cho thấy giá trị xuất khẩu bình quân và cơ cấu sản phẩm đang hỗ trợ doanh thu của ngành.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Việt Nam xuất sang thị trường này gần 100.000 tấn, trị giá khoảng 719 triệu USD, chiếm khoảng 24% tổng lượng hạt điều xuất khẩu của cả nước.

Mỹ đứng thứ hai với gần 91.000 tấn, trị giá khoảng 618 triệu USD, tăng 9% về lượng và hơn 10% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho thấy nhu cầu nhập khẩu hạt điều của thị trường này tiếp tục tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Mỹ nhập khẩu khoảng 56.000 tấn, trị giá gần 378 triệu USD, tăng lần lượt 15% về lượng và 14% về trị giá so với cùng kỳ.

Trong đó, Việt Nam cung cấp hơn 50.000 tấn, trị giá khoảng 338 triệu USD, tăng hơn 19% về lượng. Nhờ vậy, thị phần của Việt Nam trong tổng lượng hạt điều Mỹ nhập khẩu tăng từ 85,8% lên 89,1%.

Điều này đồng nghĩa cứ 10 kg hạt điều Mỹ nhập khẩu từ nước ngoài thì gần 9 kg có nguồn gốc từ Việt Nam. Kết quả này cho thấy vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam tại một trong những thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất thế giới vẫn được duy trì.

Bên cạnh Trung Quốc và Mỹ, cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều Việt Nam trong 7 tháng đầu năm cũng có sự dịch chuyển. Xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, UAE và Canada tăng, qua đó bù đắp một phần mức giảm tại Hà Lan, Đức, Saudi Arabia và Anh.

Riêng thị trường Anh vẫn được đánh giá là điểm đến đáng chú ý nhờ nhu cầu ổn định đối với hạt điều trong ngành thực phẩm chế biến. Sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các loại đồ ăn nhẹ, bánh, ngũ cốc và thực phẩm thuần chay.

Theo số liệu của ITC, trong 5 tháng đầu năm 2026, Anh nhập khẩu hơn 10.000 tấn hạt điều, trị giá khoảng 75 triệu USD, tăng 9% về lượng và 18% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam là nguồn cung lớn nhất cho thị trường này, chiếm 82,2% thị phần. Ngoài Việt Nam, Anh còn nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, Brazil và một số quốc gia tái xuất như Đức, Hà Lan.

Xu hướng tiêu dùng tại Anh cũng đang tạo dư địa cho các sản phẩm hạt điều có giá trị gia tăng. Nhu cầu đối với các loại hạt rang, tẩm gia vị, hỗn hợp hạt và sản phẩm cao cấp tăng cùng với xu hướng chú trọng sức khỏe, nguyên liệu tự nhiên và thực phẩm chế biến tối thiểu.

Kết quả tại Mỹ và Anh cho thấy hạt điều Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế tại các thị trường tiêu thụ quan trọng. Trong bối cảnh lượng xuất khẩu 7 tháng đầu năm chưa tăng, việc duy trì thị phần, nâng giá trị sản phẩm và mở rộng các phân khúc có giá trị cao sẽ là những yếu tố quan trọng đối với ngành điều trong những tháng cuối năm.

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Trung Quốc

Brazil

UAE

Canada

hạt điều

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