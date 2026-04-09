Vầng Trăng Khuyết đánh thức nội lực của những mảnh đời yếu thế

Người yếu thế tự tạo ra giá trị

Trong căn nhà nhỏ thuộc hệ thống Vầng Trăng Khuyết ở TP.HCM, những buổi chiều tháng 4 trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Tiếng kéo cắt băng keo, tiếng cười nói của các cụ già hòa cùng nhịp tay thoăn thoắt đóng gói bưởi, cam hay những túi bắp rang. Đó không chỉ là hoạt động sinh kế đơn giản, mà còn là minh chứng cho tinh thần tự lực đang được khơi dậy trong chương trình "Tháng Nội Lực 2026".

Chương trình do doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết triển khai từ đầu tháng 4/2026 tại các cơ sở như Sài Gòn Bao Dung (TP.HCM), Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung (Tây Ninh) và Quán trọ Trăng Khuyết (TP.HCM). Mục tiêu cốt lõi là khơi dậy khả năng tự lập của những người đang được chăm sóc tại đây, đồng thời thử nghiệm các mô hình sinh kế nhỏ để từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn quyên góp.

Khác với nhiều chương trình thiện nguyện truyền thống, "Tháng Nội Lực" không đặt trọng tâm vào việc kêu gọi tài trợ. Thay vào đó, những người thụ hưởng được khuyến khích tham gia lao động phù hợp với sức khỏe như sơ chế nông sản, đóng gói sản phẩm hoặc bán hàng đơn giản. Từ những việc nhỏ ấy, họ có thể tạo ra nguồn thu nhập nhỏ để phục vụ chính cuộc sống hằng ngày.

Khoảng 50 ông bà đang sinh sống tại các cơ sở của Vầng Trăng Khuyết tham gia chương trình năm nay. Những sản phẩm được làm ra và bán trực tiếp cho cộng đồng như bưởi, cam, cây phát tài, vé số hay bắp rang.

Hoạt động mang ý nghĩa tinh thần to lớn đối với những người yếu thế. Ảnh: VTK

Với nhiều người, việc tự tay làm ra sản phẩm mang ý nghĩa lớn hơn giá trị vật chất. Đó là cảm giác mình vẫn có ích và vẫn có thể đóng góp cho cộng đồng. Tổ chức cũng đang thử nghiệm mô hình kinh tế nhỏ theo hướng "làm ra – bán được – sống được", nhằm tạo nền tảng cho những hoạt động tự vận hành lâu dài trong tương lai.

Những khoảnh khắc giản dị nhưng lay động

Trong nhiều câu chuyện được nhắc đến tại chương trình năm nay, kỷ niệm về chú Sanh - người đàn ông hơn 60 tuổi - khiến nhiều tình nguyện viên xúc động. Lần đầu tiên trong đời chú thưởng thức bắp rang, món ăn tưởng chừng quen thuộc với nhiều người. Nụ cười rạng rỡ của chú khiến cả căn phòng bỗng rộn ràng như một buổi hội nhỏ.

Một hình ảnh khác cũng để lại nhiều ấn tượng là chú Thành cẩn thận chăm sóc những chậu cây phát tài bằng chiếc kéo cũ được tận dụng lại. Với chú, việc tỉa từng chiếc lá không chỉ là công việc thường ngày mà còn là niềm vui giản dị. Đó cũng là cách để chú góp sức tạo ra những sản phẩm được bán cho cộng đồng.

Những khoảnh khắc bình dị ấy trở thành nguồn cảm hứng cho các tình nguyện viên trẻ. Nhiều bạn Gen Z cho biết điều đáng nhớ nhất không phải là số lượng sản phẩm bán được, mà là khoảng thời gian ngồi cùng các cụ. Họ học cách chọn bưởi cho cân đối, hay cách buộc dây và đóng gói từng cặp bưởi sao cho chắc chắn, gọn gàng và đẹp mắt.

Vầng Trăng Khuyết là tổ chức hỗ trợ người già neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi và những nhóm dễ tổn thương trong xã hội thông qua các hoạt động chăm lo bữa ăn, chỗ ở và sức khỏe. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tổ chức đang chuyển dần sang mô hình doanh nghiệp xã hội nhằm hướng tới sự minh bạch và bền vững hơn trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

"Tháng Nội Lực" chính là một phần của sự chuyển đổi đó. Thay vì chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, chương trình mở ra cơ hội để những người từng ở hoàn cảnh khó khăn tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra giá trị.

Trong nhịp sống hối hả của thành phố, những buổi chiều lao động giản dị tại Vầng Trăng Khuyết gợi nhắc một điều quan trọng: từ thiện không chỉ là cho đi, mà còn là tạo điều kiện để người khác có thể tự đứng vững. Và đôi khi, những câu chuyện truyền cảm hứng nhất lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ – như một túi bắp rang, một chậu cây phát tài, hay một nụ cười đầy hy vọng.