'Vàng trắng' của Việt Nam đắt hàng tại Đông Nam Á: diện tích trồng hơn 900.000 ha, nước ta là ông lớn top 5 thế giới

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 11 đạt 189.466 tấn, trị giá 322 triệu USD, tăng cả về lượng và về trị giá so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tiếp tục giảm 17% về lượng và giảm 27% về trị giá, đánh dấu tháng sụt giảm thứ ba liên tiếp so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 1,66 triệu tấn, trị giá gần 3 tỷ USD, giảm 6% về lượng và giảm 2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân xuất khẩu cao su vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2024, lên mức 1.752 USD/tấn.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua, chiếm tỷ trọng tới 73% với khối lượng đạt gần 1,2 triệu tấn, trị giá 2,1 tỷ USD. Giá cao su xuất khẩu sang thị trường này đạt bình quân 1.877 USD/tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ lớn thứ hai là Ấn Độ giảm mạnh trong 11 tháng năm 2025, giảm 39% về lượng và giảm 34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Đức, Nga, thị trường Đài Loan… cũng giảm.

Ngược lại, xuất khẩu cao su tới Malaysia và Indonesia trở thành điểm sáng, với khối lượng xuất khẩu lần lượt đạt 45.656 tấn và 43.621 tấn, tăng mạnh 53% và 99% so với cùng kỳ năm 2024, qua đó đưa Malaysia và Indonesia lên vị trí thứ 3 và thứ 4 về thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025.

Malaysia, quốc gia vốn được mệnh danh là cường quốc cao su thế giới, đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho cao su Việt Nam. Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc nguồn cung nội địa của Malaysia đang lao dốc không phanh.

Xuất khẩu cao su được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới, trong bối cảnh tiêu thụ cao su toàn cầu đang có dấu hiệu chậm lại theo dự kiến của ANRPC. Tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất, doanh số ô tô – lĩnh vực sử dụng nhiều cao su nhất - đang suy yếu. Đồng thời, xu hướng đa dạng hóa nguồn cung, gia tăng nhập khẩu từ nhiều thị trường khác nhau của Trung Quốc cũng làm gia tăng áp lực đối với hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam.

Về tiêu thụ trong thị trường ô tô, báo cáo mới nhất từ LMC Automotive cho thấy doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu, sau khi điều chỉnh theo mùa, ước tính đạt khoảng 95 triệu chiếc vào tháng 11 năm 2025, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,12 triệu chiếc. Tuy nhiên, doanh số bán hàng lũy kế trong 11 tháng đầu năm vẫn tăng khoảng 4%, đạt 83,5 triệu chiếc, cho thấy xu hướng nhu cầu trung hạn tương đối tích cực.

Riêng tại Trung Quốc, theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) công bố, doanh số bán ô tô trong tháng 11 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,429 triệu xe – mức cao nhất kể từ đầu năm. Sự phát triển này củng cố kỳ vọng về sự phục hồi sức mua và hỗ trợ tâm lý thị trường đối với cao su trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, tại Tây Âu và Mỹ, thị trường ô tô cho thấy những tín hiệu trái chiều. Doanh số bán hàng tại Tây Âu nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì triển vọng tương đối tích cực cho năm 2026. Ngược lại, doanh số bán hàng tại Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp, do các ưu đãi thuế dành cho xe điện giảm và những khó khăn kinh tế kéo dài ảnh hưởng đến sức mua.