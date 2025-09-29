Vàng thế giới vượt 3.800 USD/ounce, trong nước lần đầu đạt 136 triệu đồng/lượng

11h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 134 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới hiện đã đạt 3.802 USD/lượng, cao nhất hiện nay. Mức giá này trước đó cũng đã được nhiều chuyên gia dự đoán.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho rằng, ông tin tưởng giá vàng sẽ sớm vượt 3.800 USD/ounce. Theo ông, chỉ một sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất mới có thể tác động rõ rệt đến đà tăng của vàng.

Giá vàng trong nước lần đầu đạt 136 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Công Hiếu).

" Kim loại quý được hỗ trợ bởi nhu cầu mua ròng mạnh mẽ và bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, chủ yếu do lo ngại về nợ công Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng. Những yếu tố đó, cùng với hoạt động đầu cơ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cho giá vàng ở mức cao.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu công bố tuần tới làm giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, đồng USD sẽ mạnh lên và có thể kìm hãm giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu củng cố triển vọng hạ lãi suất, vàng sẽ được hưởng lợi. Nhìn chung, trừ khi xuất hiện thay đổi lớn về cơ bản, tôi tin những động lực hiện nay sẽ giúp vàng sớm vượt 3.800 USD ", ông nói.

Đồng quan điểm, ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại sàn môi giới toàn cầu FP Markets (Australia) cũng nhận định, cho Fed có đủ dư địa để cắt giảm lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản trước cuối năm nay.

Vì vậy, vàng đang có đủ lực để vượt mốc 3.800 USD nhờ hoạt động gom mua của các ngân hàng trung ương (ước tính hơn 900 tấn trong năm 2025) và dòng vốn ETF. UBS và ANZ đều đặt mục tiêu cuối năm 2025 quanh ngưỡng này trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, hãy kỳ vọng một cú bứt tốc thay vì tích lũy kéo dài, khi phe mua quay lại.

Nhận định về giá vàng trong nước, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) - cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng trong nước khó giảm ngay. Bởi lẽ, niềm tin vào thương hiệu vàng miếng SJC vẫn lớn, các thương hiệu mới sẽ cần thời gian chứng minh chất lượng và tính thanh khoản.

“ Tâm lý trú ẩn khi vàng thế giới biến động, cộng với nguồn cung vật chất trong nước hạn chế sẽ giữ giá ở mức cao. Còn về trung - dài hạn, khi có thêm nguồn cung từ ngân hàng và doanh nghiệp, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới sẽ dần thu hẹp, thị trường bớt cảnh 'giá nội gấp rưỡi giá ngoại'. Nhưng quá trình này cần từ 12-24 tháng, thậm chí lâu hơn để vận hành trơn tru ”, ông Huy lưu ý.

Cũng theo ông Huy, việc bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng là bước ngoặt lớn, mở ra cơ chế cạnh tranh thay vì thương hiệu SJC "một mình một chợ".

" Với quy định này, khi nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, nguồn cung vàng miếng sẽ dần cải thiện, tạo nền tảng để thị trường bớt méo mó, minh bạch và tiệm cận hơn với giá quốc tế ", ông Huy nói.

Tuy vậy, theo ông Huy, đây là tác động dài hạn, còn trong ngắn hạn thị trường chưa thể thay đổi ngay vì quy trình cấp phép, sản xuất và xây dựng niềm tin cần có độ trễ.