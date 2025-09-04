Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm

Các ngân hàng trung ương đã giảm bớt lượng vàng mua vào trong tháng 7 do giá vàng liên tục ở mức cao có thể làm giảm nhu cầu vàng quốc gia. Tuy nhiên, các thị trường mới nổi vẫn tiếp tục là những người mua vàng ổn định, theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).



"Dựa trên dữ liệu được báo cáo, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7, một mức phân bổ ròng vừa phải so với các tháng trước đó", Marissa Salim, Trưởng nhóm Nghiên cứu Cấp cao của Hội đồng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại WGC, cho biết. "Mặc dù tốc độ mua ròng chậm hơn, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua ròng vàng ngay cả ở mức giá hiện tại".

"Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã mua thêm 3 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng mua vào từ đầu năm đến nay lên 25 tấn – ngân hàng trung ương mua vàng nhiều thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau Ba Lan và Azerbaijan", Salim viết. "Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa và Ngân hàng Quốc gia Séc mỗi ngân hàng đã mua thêm 2 tấn vàng".

"Nhu cầu vàng của ba ngân hàng trung ương này vẫn tiếp tục tăng, với tốc độ tích lũy vàng tăng dần nhưng ổn định", bà nói thêm. "Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ròng trong 26 tháng liên tiếp – kể từ tháng 6/2023 – trong khi Ngân hàng Quốc gia Séc đã mua vàng trong 29 tháng liên tiếp – kể từ tháng 3/2023. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục mua vàng tháng thứ chín liên tiếp, với tổng khối lượng mua trong giai đoạn này là 36 tấn".

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vẫn là nước mua ròng vàng lớn nhất trong năm 2025, với 67 tấn vàng được mua từ đầu năm đến nay, mặc dù họ hầu như không mua vàng thỏi kể từ tháng 5.

Salim cũng lưu ý rằng Ngân hàng Uganda đã công bố chương trình thí điểm kéo dài hai đến ba năm để mua vàng trong nước từ các thợ mỏ thủ công "nhằm mục tiêu xây dựng dự trữ chính thức và giảm sự phụ thuộc vào các tài sản nước ngoài truyền thống". Sáng kiến này được đưa ra sau thông báo của ngân hàng trung ương vào tháng 8/2024 rằng họ sẽ bắt đầu mua vàng sản xuất trong nước.

Những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, giá vàng quốc tế liên tục tăng. Hôm 3/9, giá vàng có lúc leo lên 3.570 USD/ounce còn hiện neo ở mức 3.558 USD/ounce. Trong một tuần qua, giá vàng đã tăng gần 5% còn nếu tính từ đầu năm, loại tài sản này đã tăng hơn 35%.